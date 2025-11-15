COP30直擊／「為亞馬遜人民而走！」氣候遊行登場 睽違3年重回街頭

「為亞馬遜人民而走！」「埋葬所有化石燃料！」由人民峰會發起的「氣候正義全球大遊行」今（巴西時間15日上午）在聯合國氣候變遷大會（COP30）舉辦地貝倫登場，3萬名來自世界各地的原住民、漁民、青年、工人、環保團體走上街頭，痛批COP以氣候轉型之名，迫使在地居民流離失所，「企業從漂綠中獲利，碳排最少的人民卻承受最嚴重的衝擊」，訴求談判納入更多在地聲音，提出兼具氣候正義的解決方案。

氣候遊行是COP行之有年的傳統，不過過去幾屆皆因主辦國政治因素，遊行無法在城市內舉行，只能小規模在會場內繞場發聲。今年貝倫的氣候正義遊行是睽違三年重回街頭，各團體從貝倫市中心聖布拉斯市場（São Brás Market）出發，一路走到談判會場周圍，各色旗幟飄揚，整個城市都感受到亞馬遜雨林原住民受到的氣候衝擊，以及各國團體對氣候談判的不滿與怒吼。

來自巴西南部大西洋森林的24歲原住民伊莎貝爾，帶著年僅1歲的兒子來參加遊行，她說，氣候變遷深深影響了農業，也影響到她養家活口的收入，「我們明顯感到天氣愈來愈熱，我很擔心下一代的未來。」19歲委內瑞拉女生凱特是原住這片土地、來自帕薩布拉族的印第安人，她希望：「西方國家需尊重我們的生活方式、傳統以及我們與森林的連結。」

「捍衛地球母親的權利！」來自西班牙的德拉維加，是「青年反抗軍」運動的一員，他來到這裡聲援氣候行動，他說，為了我們的孩子、社區、土著人民和歷史文化，要求各國政府遵守協議，減緩暖化。他也聲援深陷戰火的巴勒斯坦人民，「戰爭大多是由資本主義引發和製造的；巴勒斯坦人民的鬥爭就是所有人民的鬥爭，任何針對世界上任何一種人民的行動，都是針對全世界所有人民的行動。」

土耳其和澳洲正在爭取明年COP31的主辦權，來自氣候正義聯盟的Ece從土耳其飛了兩天來到貝倫，高舉標語，聲援上月遭襲擊過世的土耳其環境議題記者托松（Hakan Tosun），要求伸張氣候正義。Ece說，她不支持土耳其舉辦COP31，「一場虛假談判，卻會因為舉辦成本，為我們的城市和人民帶來更多的稅和汙染」。

女權運動團體Marcha Mundial das Mulheres則在現場以擊鼓、歌唱，傳達女性對氣候議題的參與。Marcha Mundial das Mulheres的羅貝塔說，「我們集結所有女性的力量，為氣候正義而戰，期待全世界擁有一個更美好的氣候未來！」

人民峰會表示，各國每年齊聚COP，但提出來的市場解決方案如碳信用、森林補償等，實則都在加劇不平等，主要碳排國仍繼續汙染環境。全球氣候正義遊行要求，有關氣候未來的決定應基於正義、人民和捍衛生命，而不是基於歷史上主導聯合國談判的經濟利益。

這次遊行除了氣候議題外，巴西原住民也藉機表達土地正義訴求。48歲巴西帕塔索族（Pataxo）原住民佛朗明哥痛批，巴伊亞州的農業綜合企業入侵原住民傳統土地，要求政府立刻劃定邊界，「這片土地對我們人民而言神聖無比，土地的水源、森林、動物及我們賴以生存的文化傳承，都必須受到尊重。然而，種族滅絕的暴行令人髮指，我們被困在自己的土地，呼救聲此起彼落」。

遊行前一天，亞馬遜地區的蒙杜魯庫族人（Munduruku）則發動約50人，在峰會會場外發動抗議並阻擋入口，要求與總統魯拉見面，導致峰會入口一度關閉，在軍警驅散抗議者後才重新開放，凸顯本屆峰會抗議聲浪高漲。