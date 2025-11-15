COP30直擊／AI、太空科技助抗氣候變遷 「需保持透明度」才能獲信任

巴西時間14日，聯合國第30屆氣候峰會（COP30）進入第5天，近年最火熱科技「人工智慧」（AI）也成為討論焦點，兩場周邊會議不約而同提到，AI和太空衛星科技可以協助建立災變預警系統，或是監測雨林砍伐，對抗氣候變遷。

歐洲氣象學會會長本特莉（Liz Bentley）在一場周邊會議分享，歐洲沿岸地區人口稠密，面對海平面上升風險，在AI工具分析整理大數據的幫助下，建立「哥白尼緊急管理服務」（Copernicus Emergency Management Service），目標是準確預測水災、火災和乾旱等氣候災變；而「MeteoAlarm」則是橫跨歐洲國家的早期預警平台，能將可能的災難分類並做出預警。

「AI學習模型，需要好品質的資料」，本特莉在會後接受本報訪問時表示，唯有「正確的資料」才能確保AI模型運作良好；另一應注意的重點在於「對於AI的使用必須對外保持透明」，才能讓民眾依然信任氣象預報系統。此外，她也認為AI在災難通報上具有潛力，例如可利用AI將訊息翻譯成不同語言，即時發布給不同國家的民眾。

除了AI之外，太空科技更是對抗氣候變遷的好幫手。在另一場會議上，美國「USRA先進電腦科學研究所」的貝爾博士（David Bell）分享成果，他們與美國太空總署（NASA）合作，利用衛星影像和Earth AI等工具，去比對森林野火災前和災後的影像， 並歸納出房屋毀損的等級。

貝爾指出，蒐集美國太空總署、歐洲太空總署和日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的衛星數據，再透過AI模型，便可以對極端天氣如熱帶氣旋進行預測。此外，美國太空總署一項名為「黑色大理石」的計畫，則是讓衛星在夜間對地表進行拍攝，以看出各地的電力使用和碳排放情況。

日本JAXA則與秘魯及巴西合作，運用衛星與遙測技術，來監看雨林和濕地的保育情況；這類地球監測（Earth Observation）包括偵測砍伐、森林生質能地圖和樹木高度地圖等，應用十分廣泛，有助應對氣候挑戰。