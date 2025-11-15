快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／原住民峰會上爭取認同 盼一起保護森林

攝影中心／ 記者潘俊宏／巴西即時報導
氣候峰會綠區內的原住民以演說、舞蹈及儀式爭取認同及溫暖周遭參與者的心，爭取更多的串聯一起保護森林。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會綠區內的原住民以演說、舞蹈及儀式爭取認同及溫暖周遭參與者的心，爭取更多的串聯一起保護森林。記者潘俊宏／攝影

聯合國氣候峰會在巴西貝倫舉行，一個全世界最大雨林亞遜的入口城市，亞馬遜原住民部落趁此機會彼此串聯，抓住機會抗議拒絕森林遭砍伐、買賣，也在峰會綠區以演說、舞蹈及儀式呼籲與會者一起保護森林。

巴西原住民日前衝撞峰會藍區主要入口大門，要求大會承認他們的權利及被公正對待，今天一早再次封阻藍區大門，短暫擾亂入場秩序，使與會者繞道側門進場，原住民認為就像許多政策決定未經原住民部落協商，是侵犯他們的權利。

原住民在綠區內不斷穿梭展現他們的紋身、具文化象徵的飾品、器具，有時訴諸演說、舞蹈及儀式展現他們的文化生活，爭取認同及溫暖周遭參與者的心。

氣候峰會綠區內的原住民以演說、舞蹈及儀式爭取認同及溫暖周遭參與者的心，爭取更多的串聯一起保護森林。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會綠區內的原住民以演說、舞蹈及儀式爭取認同及溫暖周遭參與者的心，爭取更多的串聯一起保護森林。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會綠區內的原住民以演說、舞蹈及儀式爭取認同及溫暖周遭參與者的心，爭取更多的串聯一起保護森林。記者潘俊宏／攝影
氣候峰會綠區內的原住民以演說、舞蹈及儀式爭取認同及溫暖周遭參與者的心，爭取更多的串聯一起保護森林。記者潘俊宏／攝影

原住民 峰會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

COP30直擊／衝突再升溫！抗議者強勢阻擋入口 峰會大門一度關閉

展現永續健康力！南山人壽董事長尹崇堯親自率團　前進巴西參與COP30

COP30直擊／花120小時抵貝倫 3高中生目睹雨林燃燒

澳洲維州簽署首件原住民條約　賦予更多自決權

相關新聞

大陸喊零碳世界 搶氣候議題領導權

聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）正在巴西貝倫舉行，隨著大會進行至中段，記者現場觀察，今年在美國缺席情況下，中國大陸主導了...

影／原住民峰會上爭取認同 盼一起保護森林

聯合國氣候峰會在巴西貝倫舉行，一個全世界最大雨林亞馬遜的入口城市，亞馬遜原住民部落趁此機會彼此串聯，抓住機會抗議拒絕森林...

COP30直擊／衝突再升溫！抗議者強勢阻擋入口 峰會大門一度關閉

巴西時間14日，聯合國氣候峰會進入第5天，抗爭衝突再次升溫，一早就有約50名來自亞馬遜地區的蒙杜魯庫族原住民（Mundu...

COP30／台灣環品會在氣候峰會藍區發聲：自然優先，碳匯政策要更謹慎

聯合國第30屆氣候峰會第一週接近尾聲，關於氣候與自然碳匯討論也更加多元，從陸域到水域，從亞馬遜森林，向河口、濕地延伸。

巴西倡「健康行動」因應氣候變遷 80國響應

聯合國第卅屆氣候峰會第四天，巴西宣布發起「貝倫健康行動計畫」（Belém Health Action Plan），成為歷...

駐泰代表藍夏禮投書泰國媒體 籲支持台灣參與COP30

COP30正在巴西舉行之際，泰國鮮新聞英文報（Khaosod English）日前刊登駐泰代表藍夏禮的投書，文中闡述台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。