影／原住民峰會上爭取認同 盼一起保護森林

聯合國氣候峰會在巴西貝倫舉行，一個全世界最大雨林亞馬遜的入口城市，亞馬遜原住民部落趁此機會彼此串聯，抓住機會抗議拒絕森林遭砍伐、買賣，也在峰會綠區以演說、舞蹈及儀式呼籲與會者一起保護森林。

巴西原住民日前衝撞峰會藍區主要入口大門，要求大會承認他們的權利及被公正對待，今天一早再次封阻藍區大門，短暫擾亂入場秩序，使與會者繞道側門進場，原住民認為就像許多政策決定未經原住民部落協商，是侵犯他們的權利。