COP30直擊／衝突再升溫！抗議者強勢阻擋入口 峰會大門一度關閉

攝影中心／ 特派記者潘俊宏林奐成／貝倫即時報導
巴西時間14日，聯合國氣候峰會進入第5天，抗爭衝突再次升溫，一早就有約50名來自亞馬遜地區的蒙杜魯庫族原住民（Munduruku）和國際環團人士，聯手阻擋峰會藍區的入口，要求與巴西總統魯拉對話，表達原住民族面對的困境。

一名抗議者憤怒地說：「我們要求見魯拉總統，可是很不幸地，我們一如以往無法如願，我們永遠遭拒於門外，從來沒人傾聽我們聲音。」

因為這場數小時的抗議，峰會主要入口一度封閉，與會者只好改由另一處入場，排隊人潮擠得水洩不通，不過到了早上10點左右，抗議原住民已在警力維安下離去，入口重新開放。

峰會會場外明顯可見荷槍實彈的軍警在入口處警戒，並請出拿布條抗議的原住民到會場外，入口重新開放後軍警一字排開警戒，維護秩序讓參與峰會的民眾依序排隊入場。

