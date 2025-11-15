巴西倡「健康行動」因應氣候變遷 80國響應

聯合國第卅屆氣候峰會第四天，巴西宣布發起「貝倫健康行動計畫」（Belém Health Action Plan），成為歷來首份專門致力於「健康領域」的國際氣候調適文件。這份倡議將幫助各國調整醫療衛生系統，來因應氣候變遷衝擊，因這些衝擊對最脆弱族群來說，往往構成嚴重健康風險。

為支持將倡議付諸實行，數個慈善組織承諾投資至少三億美元（約台幣九十三億元）。峰會執行長托妮表示，目前已有八十個國家及國際夥伴加入；這項倡議旨在透過強化監測體系、創新和以證據為本的政策決策，以提升衛生部門對抗氣候變遷的韌性。

巴西衛生部長帕迪利亞同日在場外活動表示，六家最重要的國際開發銀行也宣布將在全球資助調適計畫。如果氣候危機是一場健康危機，那麼衛生部門必須站在最前線。亞馬遜代表全人類，而調適能帶來健康與希望。

他接受本報訪問時表示，亞馬遜乾旱使得民眾難以獲得醫療服務，健康狀況惡化，而南部洪水氾濫，沖壞醫療設施，火災則加劇肺部疾病，巴西計畫在二○三五年之前，於亞馬遜地區興建醫療設施，以因應氣候變遷。

國際醫學期刊「刺胳針」報告指出，自一九九○年代以來，與熱相關的死亡人數增加百分之六十三；二○一二到二○二一年間，平均每年造成五十五萬人死亡。