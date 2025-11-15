大陸喊零碳世界 搶氣候議題領導權

聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）正在巴西貝倫舉行，隨著大會進行至中段，記者現場觀察，今年在美國缺席情況下，中國大陸主導了不少議題氣氛。其中最為明顯的便是能源。中國大陸透過密集論壇、主題館活動與大量數據輸出，將自身打造為提倡再生能源、淘汰化石燃料的引領者。

先是生態環境部長黃潤秋、氣候變化事務特使劉振民等官員在峰會前期就出席中國館論壇，說明中國推動「南南合作」、在全球南方國家啟動「清潔爐灶」等專案的成果；昨中國可再生能源專委會、投資協會等組織也舉行周邊會議，喊出「從零碳中國到零碳世界」，展現掌握氣候領導權的野心。

化石燃料是今年大會重要談判議題之一，在前年的ＣＯＰ28，近兩百個國家首次同意逐步淘汰化石燃料，但去年ＣＯＰ29卻未能乘勝追擊。今年峰會討論再起，支持能源轉型的國家和產油國意見分歧，根據Kick Big Polluters Out（KBPO）統計，每廿五個ＣＯＰ30與會者中，就有一個是化石燃料說客，讓談判更困難。倡議團體則發起化石燃料條約，敦促各國結束造成氣候危機的煤炭、石油和天然氣時代，目前已獲十七國家支持。

在談判尚無具體推進的國際拉鋸中，中國把握機會塑造自身對全球的氣候貢獻。昨在峰會現場，以大量數據強調逐步淘汰化石燃料的成果，並對台下各國喊出未來目標。可再生能源專委會指出，自二○二○年以來，非化石燃料已增長了百分之九十八；到二○三五年，非化石燃料預計將占總能源量百分之卅。

中國投資協會能源投資專業委員會副會長張杰指出，氫能將是中國未來再生能源重心，產能到二○六○年預計將成長到一億三千萬噸，遠超過風力、太陽能。電動車也將是未來能源應用關鍵，隨著共享商業模式成熟、電池技術精進，電動車將能發揮儲能功用，成為移動的小型電廠。

中國今年的積極也引起各國與會者興趣，在ＣＯＰ的存在感明顯提高。會場常聽到對話中出現中國（China），一帶一路計畫、中國的能源政策、美國退出後的中國角色等，都是大家熱議的話題；場內的中國館從白天到傍晚都擠滿人潮，館內大力介紹中國的「南南合作」。根據中國生態環境部資料，截至今年十月，中國已與四十三個發展中國家簽署五十五份氣候變遷南南合作文件。