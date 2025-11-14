世台聯合會COP30永續行動館開幕 跨界對話連結世界

快訊

中央社／ 台北14日電

STUF世台聯合基金會12日在COP30舉行永續行動館開幕式，啟動為期兩週的交流平台。這是世台聯合會首度於COP會議設立主題館，該會表示，這也象徵全球民間力量在氣候行動舞台上的新篇章。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（UNFCCC COP30）10日至21日在巴西貝倫（Belém）舉行。

世台聯合基金會（STUF United Fund）今天發布新聞指出，開幕式以齊柏林基金會環境紀錄片「逐岸」的片段揭幕，透過影像邀請全球觀眾重新看見自然、生態及氣候變遷下的共同課題，「以行動回應地球」是這次主題館的核心基調。

世台聯合會亞太中心常務理事暨COP專案執行長、律師申心蓓致詞表示，「10年後的今天，我們站在巴黎協定之後的關鍵十字路口。這座展館是回應全球挑戰的方式，把承諾化為行動，把行動化為連結」。

申心蓓指出，世台自2009年成立以來，已在五大洲34國推動人道援助、公共健康、教育文化與環境永續計畫。今年還特別將亞洲的信任文化、共好精神與行動能量帶向世界舞台，與全球夥伴共同推動永續轉型。

出席開幕式的國際夥伴包括專家、青年領袖及國際組織代表，紛紛表達對世台展館的肯定。台灣研究機構代表也發表開幕致詞，呼應COP30所強調的GlobalMutirão（全球共作）精神，強調「沒有人能單獨完成淨零，唯有合作與連結，才能真正落實氣候解方」。

永續行動館涵蓋6大主題，包括自然與生物多樣性、氣候調適與在地韌性、能源轉型與電氣化、永續與氣候金融、性別平權、社會創新與青年行動；另外，10日至21日將舉辦至少17場專題論壇，匯聚企業、學研、青年與社會創新者，共同展示從地方實踐到全球連結的永續行動力。

世台聯合會強調，展館目標不只是展示，而是希望創造合作、啟發與連結。透過跨界對話與全球夥伴關係的串連，民間力量能夠成為氣候治理的關鍵推手，推動「巴黎協定」的真正落實。

世台聯合會具聯合國經濟社會理事會（UNECOSOC）特別諮商地位，並為UNFCCC、聯合國環境規劃署（UNEP）官方觀察員。

台聯 永續 巴黎協定
