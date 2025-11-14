駐土耳其代表黃志揚投書媒體 籲挺台參與COP30

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）在COP30召開之際，於日前刊登駐土耳其代表黃志揚的投書，黃志揚在文中強調，氣候變遷是迫在眉睫的全球危機，呼籲各國支持台灣參與這場重要的峰會。

「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（UNFCCC COP30）10日至21日在巴西貝倫（Belem）舉行，土耳其最大的英語平面媒體「每日晨報」12日刊登駐土耳其代表黃志揚以「英雄所見略同—台灣與土耳其都堅定推動綠色轉型」（GreatMinds Think Alike- Türkiye, Taiwan Commit to greentransition）為題的投書。

黃志揚在投書中表示，氣候變遷是「迫在眉睫的全球危機」，而台灣和土耳其一樣，都在近年採取重大措施，以因應全球氣候變遷。

他舉例，台灣強調碳定價、技術和社會轉型；而土耳其致力於建立健全的氣候法律，並進行公眾溝通，這些措施都凸顯採取集體行動的迫切性。

黃志揚強調，應對氣候變遷需要「全球共同努力」，台灣與土耳其在應對氣候變遷的行動上應共同行動，兩國不僅著眼於高層監管，還透過廣泛的公眾參與、透明的報告，以及能源、產業和社區領域的創新來應對氣候變遷。

黃志揚在文中提到，台灣在總統賴清德領導下，承諾在2050年實現淨零碳排放，而台灣的碳費制度在今年正式上路，顯示台灣邁入碳定價新階段，並逐步建立具價格誘因與公平競爭的總量管制和排放交易制度，建立雙軌碳定價架構，強化接軌國際碳市場的制度韌性。

該文指出，台灣積極落實「巴黎協定」第6條所規範的國際合作減碳機制，並正加強與友邦在碳權議題上的合作。台灣的策略核心是建立一套全面的碳定價機制，即推出新的碳費和排放交易體系，並結合廣泛的減排計畫、技術投資和積極的公眾參與，以實現公正、包容的轉型，發揮台灣在區域及全球供應鏈中的責任與角色。

針對台灣在國際上的角色，黃志揚表示，台灣雖然不是聯合國締約方，但自願遵守「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的框架和時間表，並於今年提交「國家自定貢獻3.0版」（NDC 3.0），重點包括國內法律框架、智慧綠色能源戰略和綠色金融等，經濟部也推出專項計劃，支持鋼鐵、水泥等高排放產業發展低碳生產方式，以促進全面經濟轉型。

他呼籲支持台灣參與在巴西貝倫舉行的COP30，讓台灣能本著「全球共同努力」（Global Mutirão）的精神，為全球應對氣候變遷做出直接貢獻。

駐土耳其代表處指出，「每日晨報」是土耳其發行量最大的英文報紙，也有網路版可以選讀，每天的閱讀受眾涵蓋當地知識階層、外籍人士、國際組織及駐土耳其各國機構等，是土耳其各界瞭解國際新聞及重大議題的主要資訊來源。