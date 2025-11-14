環境部 COP30 戰情中心 持續更新資訊

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（UNFCCC COP30）於14日進行到第四天，環境部COP 30戰情中心持續關注各項議題進展，相關資訊整理置於氣候變遷署網站。

環境部表示，每年COP 開會前夕，聯合國環境規劃署（UNEP）會公布「排放差距報告」 （Emissions Gap Report），最新報告顯示，2024年全球溫室氣體排放量創新高，達577億噸CO2e，比2023年增加2.3%。

距離《巴黎協定》溫控目標仍有顯著落差，倘若各國全面落實國家自定貢獻（NDC），預估本世紀末全球暖化溫升2.3-2.5℃度。

UNEP 也公布「調適差距報告」（Adaptation Gap Report） ，今年報告以「空轉」（Running on Empty）為標題，估計到2035年，開發中國家的調適資金需求至少是目前的12倍，巨大資金缺口將危及生命、生計和經濟。

COP30期間UNEP 有辦理周邊會議，邀請主要作者與國際專家進行座談，環境部表示，周邊會議重點可至氣候署網站參考。

另一份大家關切的「全球碳預算報告」（Global Carbon Budget）在13日公布，這是由一百多位科學家組成的國際團隊每年更新編寫。

最新報告顯示，估計2025年全球化石燃料的碳排放量將較2024年增加1.1%，達到歷史新高。按照目前全球排放速度，控制溫升1.5℃目標所剩餘碳預算（約1,700億噸CO2e）將在2030年之前用盡。

環境部表示，我國已將2050淨零排放目標納入「氣候變遷因應法」，以五年為一期設定階段管制目標，並比照氣候公約締約方提出國家自定貢獻（NDC），2024年全球溫室氣體排放持續上升之際，我國已持續下降，2024年估計將比基準年（2005年）減少6.7%，較2023年減少2.15%。

全球調適目標（Global Goal on Adaptation）與指標訂定也是COP30重點，惟要建立一套可操作、可追蹤且能與國家調適行動連結的指標，涉及資金、技術與能力建構，今年可否完成具體指標，目前意見分歧。

環境部表示，我國已有國家氣候變遷調適行動計畫與方案，將密切關注全球調適指標訂定情形，納入調適計畫及方案檢討修訂。

當地時間12日下午巴西政府與聯合國教科文組織共同舉辦記者會，宣布《氣候變遷資訊誠信宣言》，這是聯合國氣候大會首次將資訊誠信納入核心議題，彰顯資訊誠信在氣候治理的重要性。

宣言內容包括促進與氣候變遷相關資訊完整性、支持建構多元化且具韌性的媒體生態系，以確保對氣候和環境議題進行準確可靠的報導、促進所有人公平獲取準確、基於證據且易於理解的訊息；加強合作與能力建構。

環境部表示，這幾天我國參與COP30民間團體在藍區及綠區的活動陸續展開，戰情中心將持續整理後跟各界分享。

