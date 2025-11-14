駐泰代表藍夏禮投書泰國媒體 籲支持台灣參與COP30

COP30正在巴西舉行之際，泰國鮮新聞英文報（Khaosod English）日前刊登駐泰代表藍夏禮的投書，文中闡述台灣應對氣候變遷的決心與貢獻，並呼籲國際社會支持台灣參與全球氣候峰會。

「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（UNFCCC COP30）自11月10日至21日在巴西貝倫（Belem）舉行之際，泰國鮮新聞英文報11日刊登駐泰代表藍夏禮的投書，文章標題為「台灣攜手全球共同因應氣候變遷挑戰」（Taiwan’s participation in the“Global Mutirão” on climate transition）。

藍夏禮在該文中指出，氣候變遷正快速重塑全球經濟結構與風險樣貌，台灣與各國都面對日益嚴峻的挑戰。今年，台灣與泰國等多國更遭遇強降雨等威脅，造成嚴重淹水災情，顯示極端氣候風險已深刻影響區域發展與生活安全。

「面對氣候變遷，台灣作為國際社會負責任的一員，正積極接軌國際追求溫控1.5度C的目標，並已於2025年提出2035年國家自定貢獻（NDC），明確設定了低碳台灣的轉型里程碑，以回應全球減碳責任。」

該文寫道，總統賴清德去年上任即揭示「國家希望工程」，明定「綠色成長與2050淨零轉型」施政目標，並在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，透過導入民間力量，溝通國家氣候治理戰略方針。

藍夏禮指出，台灣「氣候變遷因應法」確立2050年淨零排放目標，配合「巴黎協定」國家自定貢獻（NDC 3.0）的啟動，台灣自主遵約並提出「台灣總體減碳行動計畫」等20項減碳旗艦行動，以及科技創新、金融支持、碳排有價、法規調適、綠領人才及社區驅動等6大創新制度，進一步提升減碳力道，展現台灣具體氣候行動。

至於國際參與方面，台灣除主動遵循氣候公約以接軌國際，並積極推動與國際碳市場對接的法規與行政基礎。期盼逐步建立台灣自有的減碳合作模式，實質貢獻全球淨零目標，並在區域與全球供應鏈中發揮應有的責任與角色。

藍夏禮在文中強調，台灣正以堅定的步伐推進淨零轉型，從強化碳定價與推動結構性轉型，及深化調適行動與建構政策支持體系，展現面對氣候挑戰的決心與行動力。

他呼籲國際社會支持台灣參與今年11月在巴西召開的COP30，讓台灣能與國際社會共同以COP30「全球共作」的精神來因應氣候危機，以集體行動推動巴黎協定全面落實，一同為淨零世界努力付出。

駐泰代表處表示，泰國鮮新聞英文報為泰國第二大報鮮新聞的英文版，在泰國主流社會及網路平台深具輿論影響力，該投書獲該報以大篇幅刊出，顯示台灣爭取參與全球氣候峰會以共同應對氣候變遷挑戰，受泰國主流媒體關注。