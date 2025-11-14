展現永續健康力！南山人壽董事長尹崇堯親自率團 前進巴西參與 COP30

聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change，簡稱UNFCCC）下的第30屆締約方會議（Conference of the Parties30，下稱COP30），今年11月在赤道最大城市、亦有亞馬遜門戶之稱的巴西貝倫舉行，今年的會議聚焦熱帶雨林及自然保育，南山人壽尹崇堯董事長親自率領永續健康長陳維新、健康守護圈轉型負責人王保勲、永續創新發展部主管林哲仰等南山人壽永續健康團隊一行六人與會，是此次台灣金融業出席層級最高者，期盼用最高誠意與國際分享台灣保護山林及原住民生態的經驗，及傳遞南山人壽持續關心原鄉、消弭健康不平等及追求永續健康的決心與行動，強調落實COP氣候行動中「推動具韌性的健康體系」的關鍵目標，讓世界看見台灣。

氣候變遷不僅對地球環境造成影響，也威脅到物種多樣性及人類的生存健康，COP會議即是要確認各國對氣候變遷所做的承諾與落實的情況，是否能將氣溫升幅守在攝氏1.5度，COP30的會議焦點在於檢視全球因應氣候變遷議題，作出的減緩、調適、融資、技術與能力建構等措施，更強調應將適應氣候變遷及如何增強人類、生態系統和經濟體系的韌性，放入氣候政策中，用財務或投融資措施協助降低傷害；此外，COP30也關注保護森林和加速能源轉型的迫切性，由於亞馬遜雨林是地球上生物多樣性最豐富的群落，每年也吸收地球大量的二氧化碳，製造氧氣，對調節氣溫扮演著極為重要的角色。然而，雨林的消失，造成當地原住民流離失所、生態混亂、物種消失，及造成傳染病從森林擴散到城市，因此，保護雨林、不只是有助減緩氣候變遷，更有保護亞馬遜原住民及生態系統，減少人畜傳染病擴散的重要作用。

南山人壽身為永續健康領航者，長期關注氣候變遷議題，持續以多面向的策略與行動，協助台灣民眾減緩氣候變遷帶來的相關影響，連續三年參與COP國際盛會，繼前兩年以遠距方式與會後，今年尹崇堯董事長則親自率團前進COP30，為台灣發聲，向國際學習。

COP28－揭示保險業在氣候韌性扮演的關鍵角色

在COP28，南山人壽首次參與即提出如何透過保險實現氣候韌性的未來，作為社會安全網的一環，保險在民眾退休財務與長期健康中扮演關鍵角色，且保險資金亦可發揮投融資影響力，對高碳排產業進行議和，更重要的是氣候變遷對人類健康造成極大影響。世界衛生組織（World Health Organization，WHO）的數據顯示，過去二十年中，因高溫死亡的65歲以上老年人數增加70%，所以南山人壽在2020年成立「健康守護圈」，以異業結盟的方式，替保戶打造全健康歷程的「健康促進」及「醫療照護」延伸服務，透過事前的健康促進，疾病發生時的財務給付與延伸的健康照護服務，強化民眾抵抗氣候風險的韌性。截至2025年8月底，南山人壽的健康守護圈使用次數已超過52萬次，並持續進行升級與轉型，協助保戶因應高齡化與氣候變遷等健康挑戰。

COP29－「以金融策略締造更健康的未來」：展現保險業如何透過結盟及強化夥伴關係協助台灣民眾及社會轉移風險

在COP29，尹崇堯董事長於會中再度強調保險業與健康及環境息息相關，根據國家衛生研究院受委託在2017年發布的報告顯示，位處亞熱帶的台灣，夏季溫度每升高1度，心血管疾病死亡人數就會增加2.9%，因心血管疾病導致的醫療支出則增加1.37%。而南山人壽成立超過60年，對風險有深刻了解，除了透過資金投、融資，倡議因應氣候變遷，更重要的是，要利用金融商品及服務，提供解決方案，協助客戶提早認知風險、緩阻及移轉風險。

COP30－「健康系統最前線 – 為下一世代醫療提供支援」：訂定五大健康架構策略，體現保險業厚實台灣健康資本，邀請國際共同倡議南山人壽「永續健康」

2025年南山人壽前進COP30，延續前兩年論述，持續聚焦健康，提出五大健康帳戶的倡議，鼓勵從個人、生活、企業、社會與環境五大面向提早儲存健康資本，增加能因應各種變化的健康韌性。同時，進一步延伸氣候與健康關聯，並強調失智議題，展現積極作為。

此次，尹崇堯董事長親率南山人壽永續健康高階主管一行共六人，從台灣出發，親赴貝倫參與COP30，即使轉機與飛行時間逾30小時，仍展現最高誠意積極參加國際事務，就是希望讓世界看到台灣在保育林地、原住民生態及建構具韌性健康環境上的努力。

尹崇堯董事長在演說中指出，馬里蘭大學全球森林研究與發展中心（University of Maryland’s GLAD lab）統計，2024年熱帶原始森林消失了670萬公頃，相當1.9個台灣的大小，對人類生計、供水以及生物多樣性產生極大的影響，更加大了溫室氣體的排放，在如此的衝擊之下，2024年的氣溫，也是有紀錄以來，最熱的一年。

雨林消失，讓野生動物接近人類，增加人畜傳染病機率，最近亦有報導指出巴西衛生官員正處理蚊子傳播可能致死的奧羅普切熱(Oropouche fever)；這些都是因為砍伐雨林，間接影響了人類的健康；雨林的砍伐與消失，更會直接影響原住民的生計與健康。

森林與台灣的原住民，同樣有著密不可分的關係，台灣面積約360萬公頃，有著近220萬公頃的森林，每年吸收2,185萬噸的二氧化碳，政府為了保護珍貴的森林，採取原住民共管政策，權利分享、責任分擔，原住民以部落提案方式，可以運用國有林地發展深度旅遊、林下經濟、採集森林產物及自主管理的狩獵。

尹崇堯董事長表示，台灣的偏鄉部落地處偏遠，面臨著健康識能不足及醫療不平等的困境，內政部統計也顯示，2023年山地原住民平均壽命71.58歲，比一般人平均壽命少了8.65歲，其中，男性山地原住民平均壽命66.96歲，比一般男性短少10歲，凸顯原住民與一般民眾間的健康不平等。而氣候異常造成重大天災、農作物受損，更加劇這種不平等，因此，為了守護這群山林守護者，身為台灣最大的獨立壽險公司，南山人壽以南山人壽慈善基金會為平台，啟動「原鄉關懷列車」的計畫，攜手原鄉在地醫療服務與健康照護團隊，將南山人壽的關懷延伸到偏鄉部落，以行動守護原鄉健康力。在重大天災發生時，南山人壽天然災害關懷小組也會即刻動員，就近提供受災者必要的協助與扶持；另外，也結合南山產物加強宣導健康生活及防詐防災觀念，以期提升原鄉民眾健康識能與風險意識。

「原鄉關懷列車」的計畫，從三大面向提升原鄉的健康韌性：一、改善醫療設備，協助充實原鄉部落的遠距醫療設備、維護當地醫療站，協助到平地就醫等，增進偏鄉部落就醫可近性。二、強化健康促進，擴大舉辦義診及健康檢查，宣導慢性病管理和常見重大疾病的健康知識，希望提升原鄉民眾的健康意識，提早預防疾病。三、串聯健康資源，整合合作醫院和NGO資源，導入設計遠距健康課程和個別化的健康管理服務，希望藉由數位科技賦能原鄉長者照護服務，強化原鄉部落的健康韌性。

自2023年原鄉關懷列車計畫啟動以來，累計協助逾6萬人次。每年前進十個原鄉部落，與合作醫院／在地衛生所合作舉辦30場次的健康促進活動，協助約2,500人次原鄉民眾參與健康檢查或義診服務，有助於預防相關疾病或及早就醫，以2025年為例，針對原鄉長者作失智檢測與觀念宣導，協助偏鄉部落因應超高齡社會的挑戰，期間約480位原鄉長者接受篩檢，發現其中16%疑似失智風險，後續由在地醫療照護服務團隊進一步關懷或安排做詳細檢查/治療。

同時，南山人壽亦連續12年推動「南山慈善基金醫療關懷計畫」，與全台各地醫療院所合作，協助急需看病卻付不起醫藥費的弱勢朋友安心就醫，迄今總捐款金額累計5.5億元，協助逾4.7萬名弱勢病患就醫；自2014年迄今，累計捐贈微型保險保費超過1.2億元，協助超過58萬人次弱勢民眾享有基本保障，撐起風險防護網。

尹崇堯董事長也分享，南山人壽在全台有近300個據點、3萬多位業務人員，一旦出現重大天災時，南山人壽的天然災害關懷小組立即動員，就近提供協助災民，這些作為都展現南山人壽在落實此次會議關注偏鄉部落與在地社區（Indigenous Peoples and local communities，IPLC）的議題。