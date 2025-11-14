南山董座尹崇堯登「世界氣候高峰會」演講 籲強化脆弱族群的氣候韌性

快訊

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫即時報導
南山人壽董事長尹崇堯今天在峰會周邊最重要活動「世界氣候高峰會」（World Climate Summit）發表主題演說。記者林奐成／攝影
南山人壽董事長尹崇堯今天在峰會周邊最重要活動「世界氣候高峰會」（World Climate Summit）發表主題演說。記者林奐成／攝影

南山人壽今年第3度前進聯合國氣候峰會，由董事長尹崇堯率領永續健康團隊，今天在峰會周邊最重要活動「世界氣候高峰會及投資界COP」（World Climate Summit & The Investment COP）發表主題演說，將南山在台灣對於偏鄉部落消弭健康不平等的行動跟倡議帶到國際，分享南山如何建構因應氣候變遷下有韌性的健康系統，也進一步學習世界經驗。

南山人壽透過參與峰會本身和周邊活動，在國際上提出「永續健康」倡議，今年持續聚焦健康，延續前兩年論述，提出5大健康架構，延伸氣候與健康關聯，並強調失智議題，厚實台灣健康資本，邀請國際共同倡議「永續健康」。

尹崇堯會後接受本報記者訪問時表示，這次走訪峰會會場，發現過去氣候議題較重視「減緩」（降低碳排），但今年更聚焦「調適」及原住民議題，「這些原住民是在氣候受災的最前線，本身也是經濟相對弱勢，所以今年把氣候變遷和社會經濟、醫療不平等牽連在一起，談到應該在調適上做更多的工作」。

台灣與世界同樣面對極端高溫，南山人壽在「調適」議題上如何幫忙？尹崇堯回應，從產品面來看，「我們確實在研究思考，把高溫傷害和極端氣候，設計到未來健康險或壽險的保單給付範圍裡面。當然，怎麼去定義熱傷害，在疾病定義上還是會有困難點。要如何精準地把這個面向（氣候變遷）凸顯出來，還有在計算上如何訂價，確實是挑戰」。

尹崇堯也強調，強化氣候韌性不一定要透過保險商品，例如南山人壽透過「原鄉關懷計畫」，將遠距醫療提供給原鄉部落，或補助下山看病的車資，希望在氣候變遷加劇不平等的情況下，利用南山人壽在台灣各鄉鎮的巨大網絡，可以提供公益服務，強化脆弱族群的氣候韌性。

氣候變遷引發的健康問題，越來越受到重視。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞近日出席巴西氣候峰會時就表示「氣候危機就是健康危機」，呼籲氣候峰會應要納入「針對健康的正式談判」。

