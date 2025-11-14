快訊

駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

COP30／台灣、瓜地馬拉攜手拚氣候 推動全球首個竹子碳權專案

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫即時報導
國際合作發展基金會（國合會）與台灣友邦瓜地馬拉今在峰會（巴西時間14日）共同舉行周邊會議，右一為國合會技術合作處處長顏銘宏，左二為瓜地馬拉氣候變遷與環境大使羅塞爾（Rita Mishaan Rosell）。記者洪欣慈／攝影
國際合作發展基金會（國合會）與台灣友邦瓜地馬拉今在峰會（巴西時間14日）共同舉行周邊會議，右一為國合會技術合作處處長顏銘宏，左二為瓜地馬拉氣候變遷與環境大使羅塞爾（Rita Mishaan Rosell）。記者洪欣慈／攝影

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）正在巴西貝倫舉行，今年峰會因在南美洲舉行，在地調適、小島生存議題格外受注目。國際合作發展基金會（國合會）與台灣友邦瓜地馬拉今在峰會（巴西時間14日）共同舉行周邊會議，分享國合會在瓜地馬拉等國的氣候行動成果。以和瓜地馬拉合作長多年的竹子產業永續管理與強化專案為例，國合會正與瓜國政府合作，將其打造為全球首個竹子的碳驗證標準（Verified Carbon Standard, VCS）碳權專案。

國合會技術合作處處長顏銘宏表示，瓜地馬拉是台灣重要且長期的邦交國，在瓜地馬拉，許多原住民居住於山區，能運用的自然資源有限，竹子是當地原住民改善生計的機會，台灣有良好的技術，可以協助在地發展永續產業。這項專案已推行多年，為當地的社會、經濟和環境都帶來正面成效。

在社會和經濟層面，國合會技術團協助在地建構竹子種植和加工能力，教當地社區如何利用竹子原料製作工藝品或家具，不只為當地創造綠色就業機會，也塑造出一條從栽培到加工的竹子產業鏈。環境上，竹子具吸收、儲存二氧化碳的能力極強，能提升氣候韌性，對坡地復育、水土保持都有幫助，更能協助瓜地馬拉達成國家自定貢獻（NDC）。

下一階段目標，是為專案申請碳驗證標準（ VCS），VCS是由非營利組織Verra開發和運行的碳補償計畫，經過認證的項目能將溫室氣體減排量轉化為可交易的碳信用額。

顏銘宏說，國合會正與瓜地馬拉政府合作，為專案申請VCS，若成功將是全球第一個竹子VCS計畫，將能吸引氣候融資。國合會在其中主要提供技術和財務支援，協助實地調查、驗證竹子的存碳能力，以證明專案確實有碳權價值，整個專案預計在4年內完成。

瓜地馬拉氣候變遷與環境大使羅塞爾（Rita Mishaan Rosell）表示，基於自然的解決方案是聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）相當重視的面向，她對這個專案充滿期待，期待從中汲取經驗，並改變當地居民的生活，讓他們有更好的生活品質。

瓜地馬拉 峰會 永續
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台燿期 伺機布局

COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

被R星裁撤員工不滿被冠上「不當行為」標籤 渴望回歸開發《GTA6》

勞工病假權修法也是「表面工夫」？勞動部長洪申翰：會有專案性勞檢

相關新聞

碳預算報告示警：全球化石燃料碳排 今年創新高

全球碳計畫研究團隊，昨發布最新全球碳預算報告，全球化石燃料碳排放量預計二○二五年達到歷史新高。研究同時警告，如今幾乎已「...

COP30／台灣、瓜地馬拉攜手拚氣候 推動全球首個竹子碳權專案

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）正在巴西貝倫舉行，今年峰會因在南美洲舉行，在地調適、小島生存議題格外受注目。國際合作...

國泰金前進COP30 跨界對話

國泰金控深耕永續，引領台灣金融業站上國際舞台，展開跨國、跨界的對話交流，此次前往巴西貝倫參與聯合國第30屆氣候峰會（CO...

國泰金總經理李長庚開講 倡議氣候與自然摩爾定律

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正於巴西貝倫召開，國泰金控總經理李長庚13日擔任COP30重要周邊會議「世界氣候高峰...

COP30直擊／花120小時抵貝倫 3高中生目睹雨林燃燒

來自台灣，年僅15歲到18歲的三位高中生郭羿群、魏弘展、蔡頤恩，在聯合國第30屆氣候峰會（COP30）峰會邁入第三天時終...

全球化石燃料碳排將創高

全球碳計畫研究團隊，昨發布最新全球碳預算報告，全球化石燃料碳排放量預計2025年達到歷史新高，同時警告，如今幾乎已「不可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。