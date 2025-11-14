COP30／台灣、瓜地馬拉攜手拚氣候 推動全球首個竹子碳權專案

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）正在巴西貝倫舉行，今年峰會因在南美洲舉行，在地調適、小島生存議題格外受注目。國際合作發展基金會（國合會）與台灣友邦瓜地馬拉今在峰會（巴西時間14日）共同舉行周邊會議，分享國合會在瓜地馬拉等國的氣候行動成果。以和瓜地馬拉合作長多年的竹子產業永續管理與強化專案為例，國合會正與瓜國政府合作，將其打造為全球首個竹子的碳驗證標準（Verified Carbon Standard, VCS）碳權專案。

國合會技術合作處處長顏銘宏表示，瓜地馬拉是台灣重要且長期的邦交國，在瓜地馬拉，許多原住民居住於山區，能運用的自然資源有限，竹子是當地原住民改善生計的機會，台灣有良好的技術，可以協助在地發展永續產業。這項專案已推行多年，為當地的社會、經濟和環境都帶來正面成效。

在社會和經濟層面，國合會技術團協助在地建構竹子種植和加工能力，教當地社區如何利用竹子原料製作工藝品或家具，不只為當地創造綠色就業機會，也塑造出一條從栽培到加工的竹子產業鏈。環境上，竹子具吸收、儲存二氧化碳的能力極強，能提升氣候韌性，對坡地復育、水土保持都有幫助，更能協助瓜地馬拉達成國家自定貢獻（NDC）。

下一階段目標，是為專案申請碳驗證標準（ VCS），VCS是由非營利組織Verra開發和運行的碳補償計畫，經過認證的項目能將溫室氣體減排量轉化為可交易的碳信用額。

顏銘宏說，國合會正與瓜地馬拉政府合作，為專案申請VCS，若成功將是全球第一個竹子VCS計畫，將能吸引氣候融資。國合會在其中主要提供技術和財務支援，協助實地調查、驗證竹子的存碳能力，以證明專案確實有碳權價值，整個專案預計在4年內完成。

瓜地馬拉氣候變遷與環境大使羅塞爾（Rita Mishaan Rosell）表示，基於自然的解決方案是聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）相當重視的面向，她對這個專案充滿期待，期待從中汲取經驗，並改變當地居民的生活，讓他們有更好的生活品質。