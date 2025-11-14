COP30直擊／花120小時抵貝倫 3高中生目睹雨林燃燒

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫即時報導
三位高中生郭羿群、魏弘展、蔡頤恩，在搭車前往COP30主辦城市貝倫時，親眼目睹亞馬遜雨林冒出濃煙，更深刻感受到雨林面臨到的迫切危機。圖／魏弘展提供
三位高中生郭羿群、魏弘展、蔡頤恩，在搭車前往COP30主辦城市貝倫時，親眼目睹亞馬遜雨林冒出濃煙，更深刻感受到雨林面臨到的迫切危機。圖／魏弘展提供

來自台灣，年僅15歲到18歲的三位高中生郭羿群、魏弘展、蔡頤恩，在聯合國第30屆氣候峰會COP30）峰會邁入第三天時終於風塵僕僕抵達貝倫會場。從台北到貝倫的這趟旅程，他們三人足足花了快120個小時才抵達，期間經歷班機誤點、機票飆漲等風波，卻也在路途中，親眼目睹亞馬遜雨林在燃燒。

三人是世台聯合基金會的青年志工，從小就關注氣候議題，原訂10日峰會開幕前就要抵達貝倫，卻沒想到一路波折，先是在紐約遇到受聯邦政府關門影響的誤點，導致後面航班來不及銜接，要改畫其他時段機位時，又碰到一位難求、價格飆漲等狀況，從巴西聖保羅到貝倫的國內線單程航班價格飆升至新台幣2萬元，三人最後只好先飛巴西東北部城市聖路易斯，再經過17小時的車程抵達貝倫。

雖然路程艱辛，但年僅15歲的魏弘展說，在這趟車程中，他們剛好看到亞馬遜雨林冒出濃煙，詢問載送的在地司機，司機透露，通常亞馬遜雨林的火災不一定是自然野火，「人為居多」，凸顯亞馬遜雨林面臨到的濫伐危機。

對於今年的峰會，魏弘展說，他最關注的是氣候正義議題，以及如何擴大青年影響力。從今年年初至今，他們團隊已經去了全台十所以上國中小，和更年輕的學生分享氣候議題的重要性。這次也想將在COP30吸收到的養分帶回台灣，氣候議題是未來30年不可迴避的挑戰，未來世代需要從小就知道為什麼要關注氣候，知道如何做出改變。

今年18歲的郭羿群則期許自己在峰會能同時做到接納和輸出，將各國對氣候議題的不同觀點和做法帶回台灣，也能將台灣正在努力的事物傳遞給世界。

世台聯合基金會（STUF）今年在COP30綠區首度設立「世台聯合永續館」，帶來全球首部榮獲聯合國SiAC Award的《THE GREEN BOOK》永續解方與行動指南與各國交流，並計畫在峰會期間培訓氣候青年代表，為台灣培養下一代氣候人才。

世台會COP30專案執行長申心蓓表示，永續發展不應該是空談，世台聯合永續館希望打造出一個對話場域，分享結合法規層面的財務規劃，以及因地制宜、符合在地需求的實務作法。她強調，信任與合作是推動永續發展真正動力，「今年，在COP30上，來自不同世代的大家將共同為全球永續發展運動做出貢獻」。

世台聯合基金會（STUF）今年在COP30綠區首度設立「世台聯合永續館」，並計畫在峰會期間培訓氣候青年代表，為台灣培養下一代氣候人才。記者洪欣慈／攝影
世台聯合基金會（STUF）今年在COP30綠區首度設立「世台聯合永續館」，並計畫在峰會期間培訓氣候青年代表，為台灣培養下一代氣候人才。記者洪欣慈／攝影

永續 峰會 COP30
