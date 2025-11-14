聽新聞
國泰金控登峰會藍區 交流氣候金融

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫報導
國泰世華銀行副總經理温珍瀚（中）於巴西時間12日出席氣候峰會的周邊論壇，以「擴大亞太氣候金融與投資規模」為主軸展開對話。記者潘俊宏／攝影
國泰世華銀行副總經理温珍瀚（中）於巴西時間12日出席氣候峰會的周邊論壇，以「擴大亞太氣候金融與投資規模」為主軸展開對話。記者潘俊宏／攝影

國泰金控今年第五度前進聯合國氣候峰會，且是台灣唯一進入第卅屆峰會藍區的金融業，由國泰世華銀行副總經理温珍瀚代表，前天出席由國泰金控、亞洲投資人氣候變遷聯盟、世界氣候基金會共同主辦的論壇活動，以「擴大亞太氣候金融與投資規模」為主軸展開對話。

温珍瀚和新加坡「淡馬錫基金」及日本「日生資產管理公司」等講者，共同分享新興亞洲市場能源轉型進展、混合金融、氣候金融創新解方等。

本報記者在會後專訪温珍瀚，他指出亞洲是全球供應鏈的核心，生產電子產品及人工智慧資料中心等，都需要更多的能源；所有國家都了解，未來需要更多的潔淨能源來減碳，因此對光電風電有很大需求。

國泰金控是否加大布局海外綠能投資？温珍瀚說，公司從今年初開始參與國際金融機構的聯貸案，是關於澳洲一個非常大的太陽能發電場，也希望參與澳洲儲能計畫，正進行研究。

峰會 國泰金控 氣候變遷 人工智慧 光電 風電 綠能
