COP30公正轉型議題 成政治角力場

在巴西貝倫舉行的聯合國第卅屆氣候峰會ＣＯＰ30，暌違多年再次出現大量抗議活動，部分激烈行為雖令巴西政府尷尬，但也呼應今年議程相當重視的公正轉型議題，一方面讓受氣候變遷影響最劇烈的族群聲音能被聽見，另一方面也隱含政治角力。

峰會第二日晚間，有數十名雨林居民手持「未來不容買賣」等標語，試圖強行通過安檢，現場發生激烈衝突，造成數名維安人員受傷。

昨日，一支由一百多艘船隻組成、來自六十個國家、載著五千多名原住民與社會運動者的氣候正義船隊，抵達峰會主辦城市，譴責剝削在地居民的氣候解決方案，並將參加與談判同時舉行的「人民峰會」，人民峰會預計將於十五日舉行大遊行，為氣候議題發聲。

記者觀察，主辦國巴西允許抗議示威百花齊放，背後有其談判目標。今年峰會加入了貝倫公正轉型行動機制議程，由開發中國家組成的七十七國集團（Ｇ77）及中國在峰會第三日發表共同聲明，要求氣候轉型過程重視人權以及在地原住民族群，並提供足夠技術和資金支持。

不過，公正轉型背後牽涉開發中國家與已開發國家之間的政治角力，包括日本、挪威、英國、加拿大和歐盟在內的已開發國家都不支持該聲明。

來自台灣，年僅十五歲到十八歲的三位高中生郭羿群、魏弘展、蔡頤恩，花了快一百廿個小時才抵達，三人是世台聯合基金會的青年志工，從小就關注氣候議題。途中看到亞馬遜雨林冒出陣陣濃煙，詢問載送的在地司機，司機透露，通常亞馬遜雨林火災不一定是自然野火，而是人為居多，凸顯亞馬遜雨林面臨濫伐危機。