聽新聞
0:00 / 0:00

COP30公正轉型議題 成政治角力場

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫報導
聯合國氣候峰會展場內集結許多原住民，要求受氣候變遷影響最劇烈的族群聲音能夠被聽見。記者潘俊宏／攝影
聯合國氣候峰會展場內集結許多原住民，要求受氣候變遷影響最劇烈的族群聲音能夠被聽見。記者潘俊宏／攝影

巴西貝倫舉行的聯合國第卅屆氣候峰會ＣＯＰ30，暌違多年再次出現大量抗議活動，部分激烈行為雖令巴西政府尷尬，但也呼應今年議程相當重視的公正轉型議題，一方面讓受氣候變遷影響最劇烈的族群聲音能被聽見，另一方面也隱含政治角力。

峰會第二日晚間，有數十名雨林居民手持「未來不容買賣」等標語，試圖強行通過安檢，現場發生激烈衝突，造成數名維安人員受傷。

昨日，一支由一百多艘船隻組成、來自六十個國家、載著五千多名原住民與社會運動者的氣候正義船隊，抵達峰會主辦城市，譴責剝削在地居民的氣候解決方案，並將參加與談判同時舉行的「人民峰會」，人民峰會預計將於十五日舉行大遊行，為氣候議題發聲。

記者觀察，主辦國巴西允許抗議示威百花齊放，背後有其談判目標。今年峰會加入了貝倫公正轉型行動機制議程，由開發中國家組成的七十七國集團（Ｇ77）及中國在峰會第三日發表共同聲明，要求氣候轉型過程重視人權以及在地原住民族群，並提供足夠技術和資金支持。

不過，公正轉型背後牽涉開發中國家與已開發國家之間的政治角力，包括日本、挪威、英國、加拿大和歐盟在內的已開發國家都不支持該聲明。

來自台灣，年僅十五歲到十八歲的三位高中生郭羿群、魏弘展、蔡頤恩，花了快一百廿個小時才抵達，三人是世台聯合基金會的青年志工，從小就關注氣候議題。途中看到亞馬遜雨林冒出陣陣濃煙，詢問載送的在地司機，司機透露，通常亞馬遜雨林火災不一定是自然野火，而是人為居多，凸顯亞馬遜雨林面臨濫伐危機。

COP30 峰會 聯合國 巴西 氣候變遷 原住民 開發中國家 亞馬遜
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

金總：金融業瘋砸448億元拚科技轉型 銀行領頭、保險業衝最猛

全台金融業唯一！國泰金三度前進COP30藍區 引領亞太自然金融

IEA示警全球10年升破1.5℃ 93歲酋長批巴西開發亞馬遜

相關新聞

COP30／核心棘手議題談判卡關？峰會主席延後全體會議

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）10日展開，昨邁入第3天，今年雖在開幕式時就快速通過主辦國巴西提出的議程，但各國提出...

全球碳預算報告：化石燃料碳排今年創新高

全球碳計畫研究團隊，昨發布最新全球碳預算報告，全球化石燃料碳排放量預計二○二五年達到歷史新高。研究同時警告，如今幾乎已「...

COP30公正轉型議題 成政治角力場

在巴西貝倫舉行的聯合國第卅屆氣候峰會ＣＯＰ30，暌違多年再次出現大量抗議活動，部分激烈行為雖令巴西政府尷尬，但也呼應今年...

國泰金控登峰會藍區 交流氣候金融

國泰金控今年第五度前進聯合國氣候峰會，且是台灣唯一進入第卅屆峰會藍區的金融業，由國泰世華銀行副總經理温珍瀚代表，前天出席...

COP30會議召開 WHO秘書長：氣候危機就是健康危機

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天強調，氣候危機就是健康危機，此刻正是在聯合國氣候峰會就健康問題展開正式磋商的時候

IEA示警全球10年升破1.5℃ 93歲酋長批巴西開發亞馬遜

國際能源總署（IEA）12日發布年度的「世界能源展望」報告指出，全球再生能源的發展速度仍超越化石燃料，但石油與天然氣需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。