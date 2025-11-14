國泰金總經理李長庚開講 倡議氣候與自然摩爾定律

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）正於巴西貝倫召開，國泰金控（2882）總經理李長庚13日擔任COP30重要周邊會議「世界氣候高峰會及投資界COP」的開場講者，以「從亞馬遜走向世界—開啟永續實踐的新時代」為題，盼與各界共同創造「氣候與自然的摩爾定律」，彰顯國泰金控攜手各界加速氣候行動的前瞻願景與決心。

國泰金控零時差參與國際氣候盛會，繼12日於COP30官方主場藍區，率台灣金融業之先舉辦藍區會議「全球與區域觀點：擴大亞太氣候金融與投資規模」，李長庚更擔任重要會議開場講者。

李長庚連三年受邀擔任世界氣候高峰會開場講者，從COP28分享綠色轉型的金融成果與洞察、COP29倡議進行一場「氣候工業革命」，到COP30的「氣候與自然的摩爾定律」，皆引起各界熱烈迴響。李長庚表示，今年適逢《巴黎協定》生效屆滿十周年，過去被視為「承諾的十年」，接下來更應繼續把這份雄心轉化為實際行動，讓未來的十年成為「實踐的十年」，並以台灣半導體產業中著名的摩爾定律為喻，提出當前全球課題是共同創造「氣候與自然的摩爾定律」，鼓勵加速擴大對氣候與自然領域的投入，讓規模化、可商業化、具投資性的永續解方遍地開花，實現加速度的成長。

李長庚發表四大趨勢看法。一、永續資本持續投入，愈來愈多投資人積極尋找能兼顧長期回報與氣候及自然價值的投資機會，據聯合國環境規劃署，私部門對自然的投資已突破1,020億美元 ，但資金缺口仍在，代表還有巨大潛力。二、產業正在突破，過去被視為「難減碳部門」的鋼鐵、水泥和汽車產業，已開始建立可被複製的脫碳路徑。

三、新的商業模式正在崛起，再生農業、循環供應鏈、混合金融等，不僅獲得市場驗證，也累積具代表性的成功案例。四、全球南方的創新聲音日益茁壯，從巴西的亞馬遜治理、非洲的社區金融，再到亞洲的藍色債券，證明全球南方不再只是被動受援者，也能是主動引領者。