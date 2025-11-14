全球化石燃料碳排將創高

全球碳計畫研究團隊，昨發布最新全球碳預算報告，全球化石燃料碳排放量預計2025年達到歷史新高，同時警告，如今幾乎已「不可能」將全球升溫控制在攝氏1.5度以內。若照今年的排放量推算，全球剩餘的碳預算，也就是二氧化碳能夠排放的空間，大約四年就會用完。

由國際科學家團隊進行的研究發現，2025年化石燃料造成的二氧化碳排放量，將比去年高出1.1%，隨著石油、天然氣和煤炭排放量皆預計上升，總體排放量將達到創紀錄的381億噸二氧化碳。

未能有效減少導致地球升溫的排放，讓正在亞馬遜雨林城市貝倫舉行的COP 30蒙上陰影；本次會議美國缺席，而美國是全球第二大排放國。

台灣科技媒體中心昨召開全球碳預算記者會，中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，即使各國政府落實目前所有的減碳承諾，但依據目前全球的減碳承諾跟路徑，幾乎已經不可能守住升溫1.5度。

聯合國環境署的排放差距報告指出，要將均溫升幅控制在1.5度以內，2035年前全球必須減排35%至55%，我國的自訂貢獻NDC 3.0減碳目標為38%±2，相較其他國家相對積極，但我政府卻沒有具體增加氣候調適的經費，目前的準備不充分。

政治大學創新國際學院兼任助理教授趙家緯指出，有多份國際報告都提到，全球升溫很難不超過1.5度，目前台灣政策有談及碳預算的內容，但對碳預算的理解各不相同。國家階段溫室氣體管制目標把碳預算視為距離減碳目標的差距；地方政府則把碳預算當成執行減碳所投入的預算；在氣候訴訟中則回到全球碳預算報告的概念，把碳預算視為守著升溫1.5度的剩餘排放量，如果缺乏有共識的討論，台灣很難落實下一步的氣候行動。