全台金融業唯一！國泰金三度前進COP30藍區 引領亞太自然金融

國泰金控（2882）深耕永續，引領台灣金融業站上國際舞台，展開跨國、跨界的對話交流，此次前往巴西貝倫參與聯合國第30屆氣候峰會（COP30），為台灣唯一三度前進COP30藍區（Blue Zone）的金融業者。本屆國泰金控擴大規模，與亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）及世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）共同主辦「亞洲氣候金融會議」（Asia Finance Event），以全球與區域視角探討如何擴大亞太氣候金融投資規模（Global and regional recommendations to scale up finance and investment in Asia Pacific）。會中由國泰世華銀行副總經理温珍瀚親赴貝倫COP30藍區擔任與談人，與日本生命旗下日生資產管理（Nissay AM）永續投資執行官Hiroshi Kobayashi、世界銀行氣候變遷集團全球主任Valerie Hickey、新加坡淡馬錫控股（Temasek Holdings Private Limited）ESG投資管理總監Weixiang Wang進行深度交流。

温珍瀚首先分享台灣被國際人士譽為美麗之島福爾摩沙，同時也是世界知名的半導體科技島。在AI帶動電力需求激增的情況下，面向未來如何實現永續榮景，温珍瀚分享兩個觀察：首先，強調公私協力的重要性，呼籲全球政府建立清楚穩定的政策訊號，增加私部門投資信心與長期資金投入；其次，特別關注中小企業於資金、知識和技術的需求。國泰金控作為永續金融領航者，整合集團資源，除了提供資金與強化永續風險控管，更積極賦能中小企業穩健轉型，期盼能為客戶整合碳盤查、減碳技術等永續諮詢服務，並搭配客製化綠色金融解決方案，滿足企業永續轉型的各項需求，引領低碳未來。

温珍瀚也分享創新的自然金融解方，隨著自然、生物多樣性風險的衝擊日益嚴重，金融機構也應開始更靈活地嘗試發展自然正向（nature-positive）專案，比如針對綠色債券與綠色貸款的資金，可以限制其運用在綠色採購、森林復育、濕地保護等用途；永續連結貸款（Sustainability-linked Loan，SLL）與永續連結債券（Sustainability-Linked Bond, SLB）可設定當借款人或發行人達成與自然相關的改善目標時，提供利率等優惠。國泰金控於自然行動領域上，亦攜手在地永續農法顧問與學術機構如臺大實驗林，推動自然農法 與生物信用額度方法學 ，使復育生物多樣性的價值能被衡量，為國際認證標準奠基，以期未來發展為生物信用額度市場，預期將帶動新一波自然金融浪潮。

本場會談由亞洲投資人氣候變遷聯盟執行長Rebecca Mikula-Wright擔任主持人，另邀請三位專家，分享多元視角的建言與解方，首先，日本生命旗下日生資產管理永續投資執行官Hiroshi Kobayashi呼籲，考量亞洲經濟發展與能源轉型的獨特與複雜性，應與歐美國家做出區隔，發展出具亞洲特色的轉型金融內涵；新加坡淡馬錫控股ESG投資管理總監Weixiang Wang也分享其與阿布達比主權氣候基金ALTÉRRA等推動之「催化資本基金」（Catalytic Transition Fund）經驗，藉由混合金融模式，為亞太新興市場及發展中經濟體募集50億美金的轉型資金；最後，展望亞太氣候投融資的未來，世界銀行氣候變遷集團全球主任Valerie Hickey除了呼籲政府強化財政規劃外，更應強化在地金融機構、永續專案開發者的能力建置。

國泰金控自2021年起參與COP官方主場藍區，推動氣候行動與永續倡議。於杜拜COP28提出加速氣候融資與潔淨能源轉型的亞洲觀點；亞塞拜然COP29再向國際發聲，倡議公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健發展環境；今年COP30則聚焦新興亞洲新興市場，尋找能源轉型、混合金融與氣候金融創新解方。本屆COP30期間，國泰金控還將參與兩場重點會議，包含由國泰金控總經理李長庚擔任COP重要周邊會議「世界氣候高峰會（World Climate Summit, WCS）」開場講者；隨後由國泰世華副總温珍瀚參與WCS座談，藉深化與全球產官學對話，持續發揮國際影響力，為全球議題貢獻台灣的智慧與行動力。