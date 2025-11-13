2025全球碳預算報告：升溫控制1.5°C以內 剩餘碳預算4年用完

今日全球碳計畫（Global Carbon Project, GCP）研究團隊，發布最新研究《2025全球碳預算》 報告，該報告的重點包含2025年碳排放會比去年增加1.1%，而依照目前的排放程度，若要把升溫控制在1.5°C以內，全球剩餘的碳預算，就是二氧化碳的排放空間，若照2025年的排放量推算，大約4年就會用完。

《2025全球碳預算》 關鍵訊息包含，2025年全球燃燒化石燃料的二氧化碳排放預估增加1.1%，代表2025年化石燃料的二氧化碳排放持續增加。而中國大陸、歐盟、美國等地都在加快能源去碳化，其中中國大陸與印度的增幅將明顯低於過去10年，但問題是各地減碳的速度跟不上能源需求的成長，因此無法抵消總排放量。

另值得注意的是，到了2024年，人類活動已讓地球升溫1.36°C。若要把升溫壓在1.5°C以內，全球只剩1700億噸二氧化碳的排放空間，若照2025年的排放量推算，大約4年就會用完。

中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，即使各國政府落實目前所有的減碳承諾，也無法符合限制升溫不超過1.5°C的路徑，依據目前全球的減碳承諾跟路徑，幾乎已經不可能守住升溫1.5°C，很有可能落在2到3°C之間，但還有一些機會可以守住2°C。

政治大學創新國際學院兼任助理教授趙家緯指出，有多份國際報告都提到，全球升溫很難不超過1.5°C，但還有機會在世紀末的時候讓升溫回到1.5°C之內，目前台灣政策有談及碳預算的內容，但對碳預算的理解各不相同。階段管制目標把碳預算視為距離減碳目標的差距；地方政府如高雄市、台北市，則把碳預算當成執行減碳所投入的預算；在氣候訴訟中則回到全球碳預算報告的概念，則把碳預算視為守著升溫1.5°C的剩餘排放量，如果缺乏有共識的討論，很難落實下一步行動。

台大大氣科學系教授羅敏輝說，氣候變遷已超越環境議題，也會牽動能源、糧食安全、公共衛生與社會韌性的核心挑戰。