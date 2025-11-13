COP30／打擊氣候假訊息 巴西等12國簽首份全球氣候變遷資訊完整性宣言

巴西昨與加拿大、法國、德國和西班牙在內的 12 個國家簽署了有史以來第一份「全球氣候變遷資訊完整性宣言（Global Initiative for Information Integrity on Climate Change）」，承諾打擊虛假內容的氾濫，透過基於證據且易於理解的訊息，推動知情且包容的氣候行動。環團指出，台灣對認知作戰和打假的關注，高度集中在兩岸、政治攻防與詐騙上，也應將焦點關注環境與氣候造假的議題。

根據「全球氣候變遷資訊完整性宣言」簽署國承諾5大重點，包含促進與氣候變遷相關資訊的完整性；支持建構多元化且具韌性的媒體生態系統，確保對氣候和環境議題進行準確可靠的報導；支持將資訊完整性承諾納入《聯合國氣候變遷綱要公約》下的「氣候賦權行動」議程；透過促進所有人公平獲取準確、基於證據且易於理解的訊息，來推動知情且包容的氣候行動；加強合作和能力建設，以應對資訊完整性面臨的威脅，保護通報和研究氣候問題的人員。

環境品質文教基金會表示，UNESCO已設立多方信託的「氣候變遷資訊完整性全球基金」，透過公開徵集計畫提案，非營利組織將獲得資金支持，進行深入研究，就氣候變遷進行準確的溝通和報導，提升公共討論和媒體報道的品質。這些組織還將組全球跨學科網絡，揭示氣候錯誤訊息及虛假資訊的演變機制，並為全球創新政策提出建議。

環境品質文教基金會指出，演算法在放大「陰謀論和操縱性」內容表現突出，這些內容往往使用複雜的策略來傳播虛假訊息，台灣對於認知作戰、打假的關注，高度集中在兩岸、政治攻防與詐騙上，也應該將焦點、關愛眼神分散到環境與氣候造假上。

聯合國氣候變遷大會（COP30）資訊誠信特使（Special Envoy for Information Integrity）弗雷德里科·阿西斯（Frederico Assis）警告，受到愚民主義世界觀驅使的假訊息助長了政治極端主義，危及生命，氣候談判面臨被干預的危險。