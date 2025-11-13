快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

COP30／打擊氣候假訊息 巴西等12國簽首份全球氣候變遷資訊完整性宣言

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
COP 30正於巴西貝倫盛大展開。美聯社
COP 30正於巴西貝倫盛大展開。美聯社

巴西昨與加拿大、法國、德國和西班牙在內的 12 個國家簽署了有史以來第一份「全球氣候變遷資訊完整性宣言（Global Initiative for Information Integrity on Climate Change）」，承諾打擊虛假內容的氾濫，透過基於證據且易於理解的訊息，推動知情且包容的氣候行動。環團指出，台灣對認知作戰和打假的關注，高度集中在兩岸、政治攻防與詐騙上，也應將焦點關注環境與氣候造假的議題。

根據「全球氣候變遷資訊完整性宣言」簽署國承諾5大重點，包含促進與氣候變遷相關資訊的完整性；支持建構多元化且具韌性的媒體生態系統，確保對氣候和環境議題進行準確可靠的報導；支持將資訊完整性承諾納入《聯合國氣候變遷綱要公約》下的「氣候賦權行動」議程；透過促進所有人公平獲取準確、基於證據且易於理解的訊息，來推動知情且包容的氣候行動；加強合作和能力建設，以應對資訊完整性面臨的威脅，保護通報和研究氣候問題的人員。

環境品質文教基金會表示，UNESCO已設立多方信託的「氣候變遷資訊完整性全球基金」，透過公開徵集計畫提案，非營利組織將獲得資金支持，進行深入研究，就氣候變遷進行準確的溝通和報導，提升公共討論和媒體報道的品質。這些組織還將組全球跨學科網絡，揭示氣候錯誤訊息及虛假資訊的演變機制，並為全球創新政策提出建議。

環境品質文教基金會指出，演算法在放大「陰謀論和操縱性」內容表現突出，這些內容往往使用複雜的策略來傳播虛假訊息，台灣對於認知作戰、打假的關注，高度集中在兩岸、政治攻防與詐騙上，也應該將焦點、關愛眼神分散到環境與氣候造假上。

聯合國氣候變遷大會（COP30）資訊誠信特使（Special Envoy for Information Integrity）弗雷德里科·阿西斯（Frederico Assis）警告，受到愚民主義世界觀驅使的假訊息助長了政治極端主義，危及生命，氣候談判面臨被干預的危險。

氣候變遷 詐騙 證據 COP30
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普關稅施壓沒用？研究：多數大型新興國家能安度關稅風暴

美國缺席COP30 大陸代表團長李高：相信美國終將回歸

嗆遭中國通緝 沈伯洋：我現在就坐在德國 為言論自由發聲

沈伯洋德國國會作證 說明台灣受中國假訊息攻擊經驗

相關新聞

COP30／打擊氣候假訊息 巴西等12國簽首份全球氣候變遷資訊完整性宣言

巴西昨與加拿大、法國、德國和西班牙在內的 12 個國家簽署了有史以來第一份「全球氣候變遷資訊完整性宣言（Global I...

COP30／台灣2035年減碳38%「雖有誠意」 專家：準備上相當不充分

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）正於巴西貝倫召開，本次將針對各國所提的國家自訂貢獻（NDC3.0），進行討論。台...

臺大實驗林在COP30推「生物信用額度」 如何訂價是關鍵

本屆氣候峰會在巴西雨林城市貝倫舉行，著重「自然為本解決方案」議題，而台灣也有機會向世界提供所長。國立臺灣大學實驗林管理處...

研究：世界化石燃料排放量將在2025年創新高

根據今天發表的研究，全球化石燃料排放量預計將在2025年達到歷史新高。研究同時警告，如今幾乎已「不可能」將全球升溫控制在...

美國缺席COP30 大陸代表團長李高：相信美國終將回歸

聯合國第30屆氣候變遷大會（COP30）正在巴西貝倫舉行，中國大陸代表團團長、大陸生態環境部副部長李高受訪時說，大陸相信...

COP30直擊／抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場

在巴西貝倫舉行的聯合國第30屆氣候峰會（COP30）邁入第3天，場內外氣氛都愈來愈熱烈與緊張。從峰會第2日傍晚以雨林居民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。