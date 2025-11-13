COP30／台灣2035年減碳38%「雖有誠意」 專家：準備上相當不充分

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）正於巴西貝倫召開，本次將針對各國所提的國家自訂貢獻（NDC3.0），進行討論。台灣科技媒體中心今舉行「全球碳預算報告線上記者會」，會中專家指出，我國NDC 3.0提出的38％±2減碳目標雖有誠意，但政府在氣候調適的經費卻沒有增加，目前的準備可以說非常不充分。

全球碳計畫（Global Carbon Project）隸屬「未來地球」（Future Earth）永續研究倡議，並與「世界氣候研究計畫」（World Climate Research Programme, WCRP）合作。計畫目標是建立全球碳循環的完整圖像，同時呈現自然與人類活動的影響，以及兩者之間的互動與回饋。

台灣科技媒體中心今舉行「全球碳預算報告線上記者會」，中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，全球減碳情況不如預期，二氧化碳排放一直在上升，聯合國環境署的排放差距報告指出，要將均溫升幅控制在1.5度以內，2035年前全球必須減排35%至55%，但各國提出的NDC目標卻只能減排12%至15%。

針對我國的NDC 3.0提出的38％±2減碳目標，許晃雄指出，這樣的目標相較其他國家相對積極，但我政府卻沒有具體增加氣候調適的經費，應該要增加相關經費，甚至也要像2050淨零一樣要有幾大項戰略，目前的準備相當不充分。

台大氣候變遷與永續國際學位學程兼任助理教授趙家緯指出，如果按照官方的NDC目標，2030年要減碳28%，2035減少38%的話，2030年就需要把燃煤發電占比降到20%以下，2035年降到9%以下，燃煤發電量會從現在的1000億度，到了2030年降到600度以下，等於未來5年要減少4成。

趙家緯進一步指出，假設2035年要減排38%，再生能源占比目標就要達到36%，當中離岸風電要占比18%，光電則約15%，但目前光電年度裝置量已經退到2018年的水準，這是很大的警訊。然而，若台灣2035年只減碳38%，到了2050年僅能減排80％，這和法定目標將出現落差，建議應要減排至少52%。

此外，國家溫室氣體盤查清冊每2年公布一次，但這2年內應該都要有初步的推估，讓相關數據能夠即時的呈現，而非每次分析的都是2年前的碳排放量。