臺大實驗林在COP30推「生物信用額度」 如何訂價是關鍵

本屆氣候峰會在巴西雨林城市貝倫舉行，著重「自然為本解決方案」議題，而台灣也有機會向世界提供所長。國立臺灣大學實驗林管理處處長蔡明哲，昨帶領團隊在峰會綠區參加論壇，介紹以科學為本的「生物多樣性信用額度」（BioCredit）方法學，包括生態基線調查、量化指標、淺山和高山監測，也將會與友邦瓜地馬拉交流森林與金融議題，盼能吸引國際合作。

「生物信用額度」是類似碳權的金融工具，利用科學研究方法，將保護和恢復生物多樣性的成果，轉化為一套「信用額度」，讓企業購買或抵銷環境影響，以吸引金融資金投入生態保育。

蔡明哲會後受訪時解釋，生物信用額度比「碳權」的範圍更廣，牽涉物種、生態系及自然演變，也同時將碳權涵蓋在內，「如果只談自然，沒有談金融，企業不會進來，我們必須吸引企業投入，讓我們的生態系統和社區發展得到確保」。

臺大實驗林管處副處長衛強說，現在碳匯市場非常熱絡，希望把碳定價觀念延伸到生物多樣性領域，企業也有興趣投入；臺大實驗林先後與玉山銀行和國泰金控簽約合作，展開兩項「生物信用額度方法學」專案。

然而，「生物信用額度」如何訂價是一大挑戰。蔡明哲解釋，生物信用額度必須進行廣泛的科學調查，且由於生物多樣性具有地方特性，臺大團隊也會跟生物所在地的大學合作。放眼亞洲，則是與日韓等9個國家的大學簽訂「亞洲生物多樣性信用聯盟」合作備忘錄，將各國專家集結，盼未來進行跨國生物調查。

蔡明哲指出，以澳洲案例來看，到今年6月為止已交易6億元澳幣（120億元台幣），其中比較高價的是「生態系統」，原因是生物性用額度不只保護物種，更會保護棲地與生態系，「要讓它正成長的難度較高，因此較貴，平均一個信用額度credit是4.2萬元澳幣」，相當80萬元台幣；至於物種，越瀕危與珍稀的物種，生物信用額度就越高。