快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

聽新聞
0:00 / 0:00

臺大實驗林在COP30推「生物信用額度」 如何訂價是關鍵

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫即時報導
臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處處長蔡明哲昨天到氣候峰會綠區 「世台聯合永續行動館」分享生物多樣性。記者潘俊宏／攝影
臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處處長蔡明哲昨天到氣候峰會綠區 「世台聯合永續行動館」分享生物多樣性。記者潘俊宏／攝影

本屆氣候峰會在巴西雨林城市貝倫舉行，著重「自然為本解決方案」議題，而台灣也有機會向世界提供所長。國立臺灣大學實驗林管理處處長蔡明哲，昨帶領團隊在峰會綠區參加論壇，介紹以科學為本的「生物多樣性信用額度」（BioCredit）方法學，包括生態基線調查、量化指標、淺山和高山監測，也將會與友邦瓜地馬拉交流森林與金融議題，盼能吸引國際合作。

「生物信用額度」是類似碳權的金融工具，利用科學研究方法，將保護和恢復生物多樣性的成果，轉化為一套「信用額度」，讓企業購買或抵銷環境影響，以吸引金融資金投入生態保育。

蔡明哲會後受訪時解釋，生物信用額度比「碳權」的範圍更廣，牽涉物種、生態系及自然演變，也同時將碳權涵蓋在內，「如果只談自然，沒有談金融，企業不會進來，我們必須吸引企業投入，讓我們的生態系統和社區發展得到確保」。

臺大實驗林管處副處長衛強說，現在碳匯市場非常熱絡，希望把碳定價觀念延伸到生物多樣性領域，企業也有興趣投入；臺大實驗林先後與玉山銀行和國泰金控簽約合作，展開兩項「生物信用額度方法學」專案。

然而，「生物信用額度」如何訂價是一大挑戰。蔡明哲解釋，生物信用額度必須進行廣泛的科學調查，且由於生物多樣性具有地方特性，臺大團隊也會跟生物所在地的大學合作。放眼亞洲，則是與日韓等9個國家的大學簽訂「亞洲生物多樣性信用聯盟」合作備忘錄，將各國專家集結，盼未來進行跨國生物調查。

蔡明哲指出，以澳洲案例來看，到今年6月為止已交易6億元澳幣（120億元台幣），其中比較高價的是「生態系統」，原因是生物性用額度不只保護物種，更會保護棲地與生態系，「要讓它正成長的難度較高，因此較貴，平均一個信用額度credit是4.2萬元澳幣」，相當80萬元台幣；至於物種，越瀕危與珍稀的物種，生物信用額度就越高。

科學 COP30 台大
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中信金奪企業海洋貢獻獎

兆豐銀致力海岸生態維護

台壽倡議永續 力挺生物多樣性

Google最大碳權交易落巴西 20萬噸額度盼抵AI碳排

相關新聞

臺大實驗林在COP30推「生物信用額度」 如何訂價是關鍵

本屆氣候峰會在巴西雨林城市貝倫舉行，著重「自然為本解決方案」議題，而台灣也有機會向世界提供所長。國立臺灣大學實驗林管理處...

研究：世界化石燃料排放量將在2025年創新高

根據今天發表的研究，全球化石燃料排放量預計將在2025年達到歷史新高。研究同時警告，如今幾乎已「不可能」將全球升溫控制在...

COP30直擊／抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場

在巴西貝倫舉行的聯合國第30屆氣候峰會（COP30）邁入第3天，場內外氣氛都愈來愈熱烈與緊張。從峰會第2日傍晚以雨林居民...

石油需求續增加劇暖化！圖解大陸崛起 全球10年升破1.5度C

國際能源總署（IEA）12日發布年度的「世界能源展望」報告指出，全球再生能源的發展速度仍超越化石燃料，但石油與天然氣需求不會如先前預測在2030年觸頂，將持續增長到2050年，使暖化劇增。

國泰金控登COP30藍區 温珍瀚：布局澳洲光電 菲國綠能市場崛起

國泰金控今年第5度前進聯合國氣候峰會，且是台灣唯一進入第30屆峰會（COP30）藍區的金融業，由國泰世華銀行副總經理温珍...

IEA：全球油氣需求將續上升

國際能源總署（IEA）最新發表的「世界能源展望」報告預測，未來25年全球石油與天然氣需求將持續增加，與原先預測全球油、氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。