研究：世界化石燃料排放量將在2025年創新高

根據今天發表的研究，全球化石燃料排放量預計將在2025年達到歷史新高。研究同時警告，如今幾乎已「不可能」將全球升溫控制在攝氏1.5度以內。

這份年度「全球碳預算報告」（Global CarbonBudget）分析人類因燃燒碳氫化合物、製造水泥以及土地利用所產生的二氧化碳排放，並將這些數據與2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）設定的升溫門檻相對照。

由國際科學家團隊進行的研究發現，2025年化石燃料造成的二氧化碳排放量將比去年高出1.1%，全球再生能源的快速推廣仍不足以彌補不斷成長的能源需求。

隨著石油、天然氣和煤炭排放量皆預計上升，總體排放量將達到創紀錄的381億噸二氧化碳。

這項研究發表之際，全球各國正於巴西亞馬遜地區舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）。報告計算出，若要將升溫限制在比工業化前高攝氏1.5度以內，剩餘的碳排放額度僅約為1700億噸二氧化碳。

研究主持人、英國艾克斯特大學（ExeterUniversity）的弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstei）說：「這相當於以目前排放速度計算，僅剩4年就會耗盡攝氏1.5度的碳預算，因此，基本上已經不可能了。」

未能有效減少導致地球升溫的排放，正為在亞馬遜雨林城市貝倫（Belem）舉行的COP30蒙上陰影；本次會議美國缺席——而美國是全球第二大排放國。

儘管2025年極可能成為史上最炎熱的年份之一，各國的未來氣候計畫仍遠未達標。

挪威國際氣侯與環境研究中心（CICERO）的皮特斯（Glen Peters）對法新社表示：「整體而言，全球並未履行承諾。」