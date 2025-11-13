快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

研究：世界化石燃料排放量將在2025年創新高

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
碳排放示意圖。圖／AI生成
碳排放示意圖。圖／AI生成

根據今天發表的研究，全球化石燃料排放量預計將在2025年達到歷史新高。研究同時警告，如今幾乎已「不可能」將全球升溫控制在攝氏1.5度以內。

這份年度「全球碳預算報告」（Global CarbonBudget）分析人類因燃燒碳氫化合物、製造水泥以及土地利用所產生的二氧化碳排放，並將這些數據與2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）設定的升溫門檻相對照。

由國際科學家團隊進行的研究發現，2025年化石燃料造成的二氧化碳排放量將比去年高出1.1%，全球再生能源的快速推廣仍不足以彌補不斷成長的能源需求。

隨著石油、天然氣和煤炭排放量皆預計上升，總體排放量將達到創紀錄的381億噸二氧化碳。

這項研究發表之際，全球各國正於巴西亞遜地區舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）。報告計算出，若要將升溫限制在比工業化前高攝氏1.5度以內，剩餘的碳排放額度僅約為1700億噸二氧化碳。

研究主持人、英國艾克斯特大學（ExeterUniversity）的弗里德林斯坦（Pierre Friedlingstei）說：「這相當於以目前排放速度計算，僅剩4年就會耗盡攝氏1.5度的碳預算，因此，基本上已經不可能了。」

未能有效減少導致地球升溫的排放，正為在亞馬遜雨林城市貝倫（Belem）舉行的COP30蒙上陰影；本次會議美國缺席——而美國是全球第二大排放國。

儘管2025年極可能成為史上最炎熱的年份之一，各國的未來氣候計畫仍遠未達標。

挪威國際氣侯與環境研究中心（CICERO）的皮特斯（Glen Peters）對法新社表示：「整體而言，全球並未履行承諾。」

碳排放 再生能源
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美國缺席COP30 大陸代表團長李高：相信美國終將回歸

COP30登場 環境部同步啟動戰情中心

IEA：全球油氣需求將續上升

創新平台／減碳釀酒術 淨零加分

相關新聞

臺大實驗林在COP30推「生物信用額度」 如何訂價是關鍵

本屆氣候峰會在巴西雨林城市貝倫舉行，著重「自然為本解決方案」議題，而台灣也有機會向世界提供所長。國立臺灣大學實驗林管理處...

研究：世界化石燃料排放量將在2025年創新高

根據今天發表的研究，全球化石燃料排放量預計將在2025年達到歷史新高。研究同時警告，如今幾乎已「不可能」將全球升溫控制在...

COP30直擊／抗議聲音重返峰會 公正轉型成戰場

在巴西貝倫舉行的聯合國第30屆氣候峰會（COP30）邁入第3天，場內外氣氛都愈來愈熱烈與緊張。從峰會第2日傍晚以雨林居民...

石油需求續增加劇暖化！圖解大陸崛起 全球10年升破1.5度C

國際能源總署（IEA）12日發布年度的「世界能源展望」報告指出，全球再生能源的發展速度仍超越化石燃料，但石油與天然氣需求不會如先前預測在2030年觸頂，將持續增長到2050年，使暖化劇增。

國泰金控登COP30藍區 温珍瀚：布局澳洲光電 菲國綠能市場崛起

國泰金控今年第5度前進聯合國氣候峰會，且是台灣唯一進入第30屆峰會（COP30）藍區的金融業，由國泰世華銀行副總經理温珍...

IEA：全球油氣需求將續上升

國際能源總署（IEA）最新發表的「世界能源展望」報告預測，未來25年全球石油與天然氣需求將持續增加，與原先預測全球油、氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。