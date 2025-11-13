國泰金控登COP30藍區 温珍瀚：布局澳洲光電 菲國綠能市場崛起

國泰金控今年第5度前進聯合國氣候峰會，且是台灣唯一進入第30屆峰會（COP30）藍區的金融業，由國泰世華銀行副總經理温珍瀚代表，於巴西時間12日出席由國泰金控、亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）、世界氣候基金會（World Climate Foundation）共同主辦的論壇活動，以「擴大亞太氣候金融與投資規模」為主軸展開對話。

温珍瀚和同場的新加坡「淡馬錫基金」（Temasek）及日本「日生資產管理公司」等講者，共同分享新興亞洲市場能源轉型進展、混合金融、氣候金融創新解方等，透過在藍區與產官學界交流對話，參與全球氣候政策的討論。

本報記者在會後專訪温珍瀚，他指出亞洲是全球供應鏈的核心，生產電子產品及人工智慧資料中心等，都需要更多的能源；所有國家都了解，未來需要更多的潔淨能源來減碳，因此對光電與風電有很大需求，「現在開發商已經把他的觸角往東北亞如日韓，以及東南亞的菲律賓和越南，開始去找尋更好的風場，提供更多對環境友善的再生能源」。

温珍瀚強調，在美國總統川普掀起關稅戰和中美貿易戰的因素下，改變了製造業分布，企業的生產基地從集中變成分散，「從中國大陸回到台灣，或是到印尼和泰國，甚至印度，這些製造業都需要能源供給」，這也提供金融機構更大的投資和融資機會。

國泰金控是否加大布局海外的綠能投資？温珍瀚說，公司從今年初開始參與國際金融機構的聯貸案，是關於澳洲一個非常大的太陽能發電場，也希望參與澳洲儲能的計畫，正在進行研究。

他也指出，目前令人關注的市場是菲律賓，再生能源市場不斷開放，包含風電在內，國際的開發商也透過各種方式表示，他們現在開始關注菲國綠能市場，「我們認為，這會有很多投資機會，國泰世華在馬尼拉有分行，也對客戶提供金融服務，希望透過當地跟總行之間的合作，能夠提供更多的再生能源金融商品」。

温珍瀚更透露，因為菲律賓的電力市場是開放的，許多台灣太陽能廠商已經在接觸該國的大型案場。

針對氣候峰會焦點之一的國際碳權交易市場，温珍瀚回應，台灣已成立碳權交易所，國泰跟碳交所也有合作，舉辦論壇等活動，讓企業去了解碳交所商品，可以就近在台灣碳交易所做操作，「不管是新加坡或其他先進市場的碳權交易，國泰金控都高度關注，能進一步了解碳交易市場的運作模式，並落實節能減碳的實施」。