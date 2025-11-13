聽新聞
紐時：綠能轉型超級推手…中國大陸
紐約時報報導，ＣＯＰ30聯合國氣候峰會在美國缺席並杯葛氣候行動、歐洲難以實現綠色抱負下，現在是中國為首的新興經濟體撐起綠能大旗，這在十年前達成巴黎氣候協定時難以想像。
報導說，巴西、印度與越南等國正迅速擴展太陽能與風能；較貧窮國家如衣索比亞與尼泊爾，打算跳過汽油車邁向電動車；產油的奈及利亞計畫建立首座太陽能板製造廠；摩洛哥想成為電池樞紐以供應歐洲汽車製造商；智利首都聖地牙哥近年已讓過半公車電動化。
這些綠能轉型背後重要推手，正是再生能源新超級強權中國。
在太陽能板、風力渦輪機與電池已滿足國內市場後，中國企業如今將這些產品外銷到能源需求殷切的開發中國家，同時在越南、巴西等地投入數十億美元建廠，在當地生產太陽能板與電動車等產品。紐時指出，這儼然是中國在形塑當前一些成長最快經濟體的發展軌跡。
巴西副外長、本屆ＣＯＰ30峰會主席柯利亞說：「我認為新興經濟體在這次氣候峰會已扮演不同角色。從應對氣候變遷角度看，是開發中國家在向大家展示問題解方。」
