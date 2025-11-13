聽新聞
紐森批川普退巴黎協定「蠢上加蠢」

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫報導
美國加州州長紐森（右）到COP30美國館親切和現場與會者互動並回答主持人提問。記者潘俊宏／攝影
美國加州州長紐森（右）到COP30美國館親切和現場與會者互動並回答主持人提問。記者潘俊宏／攝影

美國聯邦政府缺席聯合國第卅屆氣候峰會，民主黨籍加州州長紐森前天造訪峰會，記者現場直擊演講現場湧入逾百聽眾。他痛批美國總統川普兩度退出巴黎氣候協定，支持石油產業是「蠢上加蠢」，並稱川普政府在ＣＯＰ30銷聲匿跡，「但加州不會將這場競爭拱手讓給中國」。

被視為是二○二八民主黨總統可能候選人的紐森，在峰會第二天現身會場，一連出席四場峰會活動。他批評川普兩度退出氣候協定，「拋下義務、責任感和領導地位，這令人厭惡，這是一種恥辱」。並保證未來若民主黨人當選總統，將毫不猶豫重新加入巴黎協定，霸氣喊「這是道德責任」。

紐森在峰會不少活動中都提到中國，先是抨擊擁抱化石燃料的川普，沒有把握快速成長的清潔能源經濟市場，讓中國能在下一個全球性重要產業中占主導地位，共和黨在這個問題上愚蠢，「但加州不是，我們要積極參與這個領域」。

紐森批評，川普政府自己擺了烏龍，「他（指川普）根本不明白中國國家主席習近平有多積極」，但加州不會將這場競賽拱手讓給中國，會持續在這個市場上競爭。

英國的氣候變遷研究機構Carbon Brief分析，過去美國平均都會派出約一百人參與ＣＯＰ，今年首度缺席。相較之下，今年中國大陸代表團人數僅次於東道主巴西，有七八九人註冊與會，今年展場中，中國展館規模相比往年更盛大，位置也絕佳。

本報記者在會後追訪紐森，詢問台灣並非聯合國成員，能夠如何幫助世界來對抗氣候變遷？他回應，台灣是世界上最有活力和科技進步的國家之一。台灣在這個（氣候）領域的發展，並不需要加入聯合國才能辦到，台灣與世界其他地方，正在進行許多很棒合作。記者再問，加州是否會考慮與台灣合作碳權交易，他則沒有回應。

紐森強調，加州在低碳領域，是一個穩定而可靠的夥伴：加州環保運動從一九六○年代開始，引領全國低碳綠色成長，現在三分之二的能源來自潔淨能源。他說：「與華盛頓特區正在發生的事情（指川普退出協定）形成對比。」他批評，川普打擊前任總統拜登的低碳綠色成長政策，將使納稅人今年的帳單增加百分之十。作為美國氣候聯盟主席的他說，美國還有地方州政府也可發揮減碳力量。

川普 能源 巴黎氣候協定 氣候變遷
