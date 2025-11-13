IEA：全球10年升破1.5℃ 未來25年油氣消費持續增長

國際能源總署（ＩＥＡ）十二日發布年度的「世界能源展望」報告指出，全球再生能源的發展速度仍超越化石燃料，但石油與天然氣需求不會如先前預測在二○三○年觸頂，將持續增長到二○五○年，使暖化劇增。

正值巴西貝倫舉行第卅屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）之際，這份報告指出，「幾乎可以確定，全球升溫幅度將在十年內突破一點五度，限制升溫超標幅度的路徑如今已遙不可及」。

今年報告也指，全球電力需求正上升，主要受到先進經濟體與中國資料中心及人工智慧（ＡＩ）推動，以及開發中國家空調用量增加。

該報告採用三種情境做預測，其一是「現行政策情境」（ＣＰＳ），假定各國不會實施任何額外能源政策，朝向潔淨能源轉型將面臨障礙；其二是「既定政策情境」（ＳＴＥＰＳ），預期各國持續實施有助解決氣候變遷的政策，迅速採用太陽能、風電、電動車等；最後是假設達成二○五○年淨零排放的「淨零排放情境」。

ＩＥＡ二○二○年起一度刪除ＣＰＳ，美國川普政府則已施壓ＩＥＡ納入該項更保守情境。川普一月回任後宣布美國將退出「巴黎協定」，並希望擴大油氣生產。

在ＣＰＳ下，全球石油需求將從去年每天一億桶，二○三五年增至一億五百萬桶，二○五○年再達一點一三億桶。另外，電動車在全球汽車銷售占比預計自二○三五年後停滯，這是因為部分地區缺乏政策支持，惟中國大陸與歐洲除外。

在ＳＴＥＰＳ下，石油需求則將在二○三○年前後達到峰值，二○三五年後逐年下降。但與去年報告不同，由於美國政策變化及液化天然氣（ＬＮＧ）出口激增，天然氣需求將持續成長到二○三○年代。

根據ＳＴＥＰＳ，本世紀全球氣溫預計比工業化前水準升高約攝氏二點五度。在ＣＰＳ，二一○○年時暖化將達攝氏二點九度並將持續攀升。紐約時報十二日報導，兩者乍聽差不多，但科學家發現暖化多攝氏○點五度，就會顯著增加熱浪、洪水、乾旱與物種滅絕風險。

石油消費峰值，即需求達到最高點後開始持續下降的時刻，近年備受討論。ＩＥＡ曾多次預測這將在二○三○年前，另有看法認為可能更晚。

在所有情境中，中國仍是全球最大再生能源市場，未來十年將占全球再生能源部署的四成五至六成。

美國非營利組織「憂思科學家聯盟」政策資深主任克里特斯在巴西貝倫的氣候峰會說，ＣＰＳ完全是出於政治動機，「川普政府正制定錯誤政策，並試圖削弱全球氣候行動」。ＩＥＡ執行董事比羅爾說，重新引入ＣＰＳ是受到經濟與能源環境變化影響。