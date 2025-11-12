IEA最新預測：未來25年全球油、氣需求仍將持續增加

國際能源總署（IEA）最新發表的「世界能源展望」報告預測，未來25年全球石油與天然氣需求將持續增加，與原先預測全球油、氣需求將於2030年前達到頂峰相悖，主因各國政府對反制氣候變遷的承諾減退，更加重視安全及能夠負擔的能源，電動車成長減緩也是一大因素。

報告指出，如果全世界維持目前的能源軌道，油、氣需求將持續增加，二氧化碳排放量則不會明顯下降，「氣候變遷在國際能源政策中的重要性下降，且大幅下降。儘管2024年是有史以來最熱的一年，但這種情勢正在發生」。

IEA在多國領袖出席巴西聯合國氣候大會（COP30）之際，發表這項報告，指出現在「幾乎可以確定，十年內地球暖化的程度將超過攝氏1.5度，限制暖化超標的工作現在已遙不可及」。

IEA表示，該機構並未對來自美國的壓力做出因應；美國強力批評「石油（需求）頂峰」之說，因為美國致力於強化化石燃料產業，並達成「能源壟斷」目標。美國能源部長萊特7月時曾表示，IEA對石化燃料需求觸頂的模擬「完全無意義」；萊特甚至對IEA署長畢羅表示，美國將改革IEA，或退出對IEA的支持。美國對IEA預算的貢獻度為14%。

IEA指出，今年的「展望存在諸多不確定性」；IEA曾與「所有會員國的政府討論，並由他們表達對多種預測腳本的看法」。美國、沙烏地阿拉伯及阿聯等油、氣主要生產國，堅持全世界需要各種形態的能源，包括油、氣，以因應人工智慧（AI）引發的電力需求激增，及生活水準快速提高」。

在IEA的新預測腳本「現行政策」之中，認為能源與氣候變遷政策「在未來25年不變，且未提出新政策」。畢羅表示，「對一些人而言，這項預測非常樂觀，但一些人非常悲觀」；IEA並未提出各種預測腳本的實現機率，「我們只是把各種腳本攤在桌上」。

「現行政策」預測電動車的占有率將於2035年觸頂，達到40%；全球石油需求將由2024時每天1億桶，到2050年時增加到1.13億桶。如果各國依循IEA所建議的能源與氣候政策，則石油需求將於2030年觸頂，2035年時全球半數車輛將是電動車。這兩種腳本都認為天然氣需求將強勁成長，但燃煤需求頂峰將於2030年之內觸頂，然後下降。

IEA預測的核心，是電力需求將大幅成長，兩種腳本都預測到2035年全球電力需求將增加約40%；而在「淨零」腳本之下，電力需求將增加50%。另外到2035年時，全球能源消費成長的80%將來自太陽能設施良好的地區。

電力需求成長主要是由家電及空調設備的滲透率提高，以及先進製造業與數據中心。儘管數據中心投資集中於先進國家，但新興經濟體對能源產業的影響愈來愈大，由印度及東南亞國家主導，並擴及中東、拉美及非洲。

IEA在所有腳本中都強調再生能源持續快速成長，「幾乎所有新電力需求，包括製造業成長、AI與降溫需求，以及轉向電動車，都將由再生能源供應」。