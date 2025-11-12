氣候變遷經費怎麼用？研究發現：多數政府沒什麼概念

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
研究發現，全球多數政府對用於對抗氣候變遷的經費如何編列與使用，沒有什麼概念。美聯社

最新研究發現，全球多數政府對用於對抗氣候變遷的經費如何編列與使用，沒有什麼概念，也不知道該如何因應氣候變遷帶來的日益惡化的影響。

彭博資訊報導，這項透過倡議計畫平台Climate Scanner所做的研究發現，九成國家不了解自己在氣候變遷方面的支出，七成缺乏適當的處理氣候衝擊的中、長期策略，四成國家沒有嚴謹的因應計畫；另外，75%的開發中國家甚至連評估危機時所需資源的能力都沒有。

Climate Scanner平台檢視英國、德國、日本、加拿大、阿根廷和阿拉伯聯合大公國在內的103個國家，評估15項指標，包含氣候法規，以及相關機關的規劃、施行和監管能力，以及減排策略與氣候行動的經費配置等。

巴西聯邦審計長費羅（Rêgo Filho）表示，美國和中國大陸尚未提供數據，但預計近期提交。

Climate Scanner倡議計畫由美洲開發銀行（IDB）支持，已有逾140國加入，11日在聯合國COP30的氣候峰會首度公諸於世。

