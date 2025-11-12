2026聯合國氣候峰會主辦國未定 衣索比亞負責2027

快訊

中央社／ 巴西貝倫11日綜合外電報導

明年聯合國氣候峰會主辦國仍未確定，可能是澳洲或土耳其；不過2027年的主辦國幾無懸念，幾乎可以肯定是非洲外交強國衣索比亞

法新社報導，這項消息是在巴西亞馬遜地區貝倫市（Belem）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）第2天揭露。

非洲談判小組（African Group of Negotiators）主席穆雲吉（Richard Muyungi）告訴法新社，非洲談判小組「已支持衣索比亞」。COP30主辦國巴西也向法新社證實非洲國家選擇衣索比亞。

儘管這項決定仍須在會議期間由全體與會國家正式通過，但這應該只是形式。COP30將於本月21日落幕。

非營利組織350.org非洲資深籌劃人員哈米斯（Rukiya Khamis）說：「我們樂見有關衣索比亞主辦COP32的公告，期待提升非洲在氣候議題上的優先事項和領導地位。」

聯合國氣候峰會由5個區域集團輪流主辦，各集團必須在內部達成共識以選出主辦國，過程中常見角力。

今年拉丁美洲和加勒比海國家集團推舉巴西主辦COP30。2027年輪到非洲，衣索比亞擊敗另一非洲大國奈及利亞贏得主辦權。

衣索比亞駐巴西大使阿貝比（Leulseged TadeseAbebe）在全體會議上回應說：「我們期待歡迎各位蒞臨阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）參加COP32。」他還說，衣索比亞已展開初步籌備作業。

衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴是非洲聯盟（AfricanUnion）總部所在地，經常舉辦大型國際活動，從非盟年會到眾多國際會議均駕輕就熟。

2027年COP32主辦權僅待正式批准，明年COP31主辦權則仍有變數。

澳洲希望在阿得雷德（Adelaide）主辦，並握有較多支持，但土耳其不願讓步，堅持爭取在安塔利亞（Antalya）舉行。兩國同屬「西歐和其他國家」集團。

目前協商持續進行，若未能在貝倫敲定主辦國，COP31將預設在德國波昂（Bonn）舉行。波昂是聯合國氣候變化綱要公約秘書處所在地。

如果出現如此僵局，將是聯合國氣候峰會史上首見。

衣索比亞 聯合國 COP30
延伸閱讀

相關新聞

加州州長紐森罵川普「蠢上加蠢」！誇台灣科技創新精神

巴西時間11日，美國加州州長紐森（Gavin Newsom）旋風般造訪聯合國氣候峰會，痛批總統川普兩度退出巴黎氣候協定，...

影／COP30談判 環保團體盼減碳政策要公正轉型

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）展開後，各國官方與民間代表各自表達訴求，期望將人權與公正轉型的NG...

紐森現身COP30 嗆中國大陸：加州不會讓出氣候競賽舞台

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）邁入第二天，美國雖在總統川普的態度下未派高階代表出席，但美國加州州...

影／COP30峰會 主辦國巴西展現雨林生態多樣性

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會於巴西貝倫正式開幕，展館分為較具官方色彩的藍區與民間色彩的綠區，期望藉由綠區展現...

紐森現身COP30美國館…盛讚台灣科技創新 抨擊川普挺化石燃料

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）美國未派高階代表出席，美國加州州長紐森今天傍晚到美國館和現場與會者...

高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

2025年全球都遭遇異常高溫，冷氣已經是各地居民生活不可或缺的必需品，但卻也成為加劇氣候變遷的推手，形成惡性循環。聯合國...

