COP30登場 環境部同步啟動戰情中心

中央社／ 台北12日電

環境部今天表示，COP30戰情中心已啟動，部長彭啓明在台灣與當地學者連線；首日會議包含強化氣候資金承諾、推動全球碳市場成熟等議題，整合各界合作共推綠色成長淨零轉型。

環境部發布新聞稿表示，「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（UNFCCC COP30）自11月10日至21日在巴西貝倫（Belem）舉行，環境部COP30戰情中心同步啟動，昨天並進行連線討論交流，即時掌握資訊與進展。

環境部表示，台灣與巴西貝倫時差11小時，戰情中心會整理前一日會議重點，並視議題於下午6時和當地與會者連線。

環境部指出，11日連線會議，與工業技術研究院資深工程師連振安和中華經濟研究院主任劉哲良就觀察COP會議開幕觀察分享，兩人表示，各國已體認到，須將氣候承諾轉化為實際行動，務實減碳，整合各界共同合作，共同推動綠色成長與淨零轉型。

另外，這次COP30會議主旨在強化氣候資金承諾，提出「巴庫到貝倫路徑圖」，要求將每年氣候資金提高至1.3兆美元，並透過「合規碳市場開放聯盟」等機制推動全球碳市場成熟，促進資金流動。

根據環境部COP30會議觀察報告，大會首日共有8項新增議題被提出，大會宣布採取協調方案，維持原議程架構不變，並針對爭議性議題另行召開協商磋商。

其中，志同道合國家集團（The Like-Minded Groupof Developing Countries, LMDCs）由中國、印度、沙烏地阿拉伯等國組成，強烈反對單邊貿易限制措施，（如歐盟的碳邊境調整機制CBAM），認為未充分考量各國發展階段差異，將對其經濟造成不利影響；呼籲制定一項為期3年的工作計畫， 討論已開發國家的資金提供。

小島國家聯盟（Alliance of Small Island States,AOSIS）呼籲COP30應設立「生存議程」，重申氣候變遷已對其生存構成立即威脅，呼籲推動2030年前全球排放量減半的明確時程與監督機制，加速損失與損害基金 （Loss and Damage Fund）的資金撥付與可取得性，確保最脆弱國家可直接受益。

至於「合規碳市場開放聯盟」國際倡議部分，提倡以合作、透明與能力建構為核心，旨在建立一個協調與互學的平台，讓各國在合規市場制度設計上形成共通語言，並在維護環境完整性的前提下推進國際減碳合作。

