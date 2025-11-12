聯合國氣候峰會 抗議者闖會場與維安人員爆衝突

快訊

中央社／ 巴西貝倫11日綜合外電報導

數十名原住民抗議人士今天強行闖入聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）會場，在入口處與維安人員爆發衝突。

綜合路透社和法新社報導，來自世界各國的數千名代表正在巴西亞馬遜地區城市貝倫（Belem）參與今年的聯合國氣候峰會。抗議群眾氣憤地高聲要求進入會場，部分人士揮舞旗幟表達土地權訴求，或手持寫有「我們的土地是非賣品」的標語。

巴西塔巴鳩斯河（Tapajos River）下游附近杜比南巴（Tupinamba）部落一位原住民領袖告訴路透社，他們對森林持續開發感到不滿，「我們希望我們的土地免受農企業、石油勘探、非法採礦和非法伐木的侵害」。

維安人員將抗議群眾推開，並用桌椅堵住入口。路透社目擊者看到一名維安人員抱著腹部坐在輪椅上被緊急送走。另一名額頭有傷口的維安人員告訴路透社，他被人群中扔出的鼓錘擊中。維安單位沒收了數根棍棒。

衝突發生後不久抗議群眾便散去。維安單位之後讓與會代表離開會場，稍早曾要求他們退回場內，直到確定現場安全無虞。

COP30會場內的維安由聯合國負責，周邊地區則是巴西有關當局負責。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）曾強調，原住民社群是今年COP30談判中的要角。數十位原住民領袖本週稍早搭船抵達參與相關會談，要求在森林管理決策上擁有更多發言權。

來自巴伊亞永續網（Rede Sustentabilidade Bahia）聯盟的抗議人士克拉拉（Maria Clara）告訴法新社，她希望引起外界關注原住民族群的困境。

她說：「這些聲音一直被忽略。」

