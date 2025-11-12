加州州長紐森罵川普「蠢上加蠢」！誇台灣科技創新精神

快訊

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫即時報導
美國加州州長紐森今天傍晚到峰會藍區和現場與會者互動，再次抨擊美國總統川普力挺石油的立場錯誤。記者潘俊宏／攝影
巴西時間11日，美國加州州長紐森（Gavin Newsom）旋風般造訪聯合國氣候峰會，痛批總統川普兩度退出巴黎氣候協定，支持石油產業更是「蠢上加蠢」，保證未來若民主黨人當選總統，將毫不猶豫重新加入巴黎協定，「這是道義上的責任，也是經濟上的必然選擇」。

本報記者在場邊追訪紐森，詢問台灣並非聯合國成員，能夠如何提供幫助來對抗氣候變遷？紐森回應：「台灣是世界上最有活力和科技進步的國家之一。世界依賴台灣提供關鍵晶片，顯然台灣也是人工智慧、量子運算等領域經濟成長的支柱。所以，台灣就代表創新和創業精神」

他說：「台灣在這個（氣候）領域的發展機會，這種能夠更加強力展現自我的機會，並不需要加入聯合國才能辦到。他們越來越能獨立自主做到這點，現在台灣與世界其他地方，正在進行許多很棒的合作。」

外界視紐森為潛在的2028年美國總統候選人，他批評退出氣候協定的川普「將謊言常態化，破壞非常容易，建設非常困難」，強調加州在低碳領域方面，是一個穩定而可靠的夥伴。他受邀參加峰會主辦方的記者會，直言：「我來到這裡，是因為我不想讓美國在這個會議中淪落到只是註腳（指無關輕重）」，展現未來挑戰大位氣勢。

對於川普最近施壓「全球船運碳費」，紐森更呼籲所有國家堅定面對川普的恐嚇，還直言「川普是暫時的，你們應該站起來對抗霸凌」。

紐森說，加州環保運動從1960年代開始，改善南加州的空氣品質問題，引領全國低碳綠色成長，現在每天三分之二的能源來自清潔能源，也將「總量管制與投資計畫」延長到2045年。

紐森直言：「我指出這一點，是為了與華盛頓特區正在發生的事情形成對比。我不想讓這件事，影響你對我們國家的看法。」

他批評，川普攻擊前任總統拜登的低碳綠色成長政策，將使納稅人今年的帳單增加10%，影響民生和生活成本。作為美國氣候聯盟主席的他提醒，美國不只聯邦政府，還有地方州政府也可以發揮減碳力量。

聯合國 COP30 川普 美國
