影／COP30談判 環保團體盼減碳政策要公正轉型
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）展開後，各國官方與民間代表各自表達訴求，期望將人權與公正轉型的NGO團體今天在展場集結表達訴求，確保減碳政策不會造成對弱勢者的傷害。
氣候變遷對全球的影響越趨明顯，越趨頻繁及劇烈的風暴、乾旱及水患等也對許多國家及群體造成威脅，理念契合的環保團體成員今天共同集結在會場表達聲音，希望各國在談判中要把人放在核心，同時承諾保護氣候環保社運成員，更全面快速且公正進行能源轉型，在實踐NDC目標過程中會以公正轉型原則精進國內的治理機制，確保資源投注到受轉型衝擊的社群。
