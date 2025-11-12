快訊

影／COP30談判 環保團體盼減碳政策要公正轉型

攝影中心／ 特派記者潘俊宏／巴西即時報導
環保團體今天在COP30會場以行動要求制定減碳政策要有公正轉型，才不會對弱勢群體造成傷害。記者潘俊宏／攝影
環保團體今天在COP30會場以行動要求制定減碳政策要有公正轉型，才不會對弱勢群體造成傷害。記者潘俊宏／攝影

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）展開後，各國官方與民間代表各自表達訴求，期望將人權與公正轉型的NGO團體今天在展場集結表達訴求，確保減碳政策不會造成對弱勢者的傷害。

氣候變遷對全球的影響越趨明顯，越趨頻繁及劇烈的風暴、乾旱及水患等也對許多國家及群體造成威脅，理念契合的環保團體成員今天共同集結在會場表達聲音，希望各國在談判中要把人放在核心，同時承諾保護氣候環保社運成員，更全面快速且公正進行能源轉型，在實踐NDC目標過程中會以公正轉型原則精進國內的治理機制，確保資源投注到受轉型衝擊的社群。

雨林原住民：我們正在失去家園、食物

「我們的河流正在乾涸，魚類正在死亡，卻沒有任何人採取行動；我們用自己生命守護這片土地，那裡僅存一些保有生物多樣性的地區，...

紐森現身COP30 嗆中國大陸：加州不會讓出氣候競賽舞台

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）邁入第二天，美國雖在總統川普的態度下未派高階代表出席，但美國加州州...

影／COP30峰會 主辦國巴西展現雨林生態多樣性

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會於巴西貝倫正式開幕，展館分為較具官方色彩的藍區與民間色彩的綠區，期望藉由綠區展現...

紐森現身COP30美國館…盛讚台灣科技創新 抨擊川普挺化石燃料

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）美國未派高階代表出席，美國加州州長紐森今天傍晚到美國館和現場與會者...

高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

2025年全球都遭遇異常高溫，冷氣已經是各地居民生活不可或缺的必需品，但卻也成為加劇氣候變遷的推手，形成惡性循環。聯合國...

