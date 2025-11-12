聽新聞
0:00 / 0:00
影／COP30峰會 主辦國巴西展現雨林生態多樣性
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會於巴西貝倫正式開幕，展館分為較具官方色彩的藍區與民間色彩的綠區，期望藉由綠區展現各種解決方案及夥伴關係，促進氣候討論中的民主參與、多元化的聲音和透明度。
此次主辦國巴西有全世界最大的亞馬遜雨林，對全球氣候與生態多樣性極具指標，同時也是數百個原住民部落的家園。走進綠區展館迥異藍區官方展區樣貌，許多島國及雨林原住民熱情參與和參觀者互動，從彩繪紋身圖騰、藉由科技和雨林浸潤式體驗、到主辦國巴西森巴舞盛會，都在拉近氣候峰會與人們日常生活的距離，提供一個空間擴大對話和促進公眾意識，也讓許多NGO團體的理念在此相互交流、結盟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言