影／COP30峰會 主辦國巴西展現雨林生態多樣性

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會於巴西貝倫正式開幕，展館分為較具官方色彩的藍區與民間色彩的綠區，期望藉由綠區展現各種解決方案及夥伴關係，促進氣候討論中的民主參與、多元化的聲音和透明度。

此次主辦國巴西有全世界最大的亞馬遜雨林，對全球氣候與生態多樣性極具指標，同時也是數百個原住民部落的家園。走進綠區展館迥異藍區官方展區樣貌，許多島國及雨林原住民熱情參與和參觀者互動，從彩繪紋身圖騰、藉由科技和雨林浸潤式體驗、到主辦國巴西森巴舞盛會，都在拉近氣候峰會與人們日常生活的距離，提供一個空間擴大對話和促進公眾意識，也讓許多NGO團體的理念在此相互交流、結盟。 聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會於巴西貝倫正式開幕，COP30綠區設立主題展館，不少雨林及島國原住民前往設館並為參觀者彩繪圖騰。記者潘俊宏／攝影 聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會於巴西貝倫正式開幕，COP30綠區設立主題展館，盼喚醒參觀者為下一代拯救地球。記者潘俊宏／攝影 聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會於巴西貝倫正式開幕，COP30綠區設立主題展館，藉由科技讓參觀者有沈浸式體驗。記者潘俊宏／攝影 聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會於巴西貝倫正式開幕，COP30綠區設立主題展館，不少國家NGO團體都前往設館，巴西亞馬遜原住民播放著森巴舞和與會者同歡。記者潘俊宏／攝影