聽新聞
0:00 / 0:00
紐森現身COP30美國館…盛讚台灣科技創新 抨擊川普挺化石燃料
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）美國未派高階代表出席，美國加州州長紐森今天傍晚到美國館和現場與會者互動。紐森再一次抨擊美國總統川普力挺石油的立場錯誤，會後接受媒體訪問時盛讚台灣的科技創新能力。
紐森今天抵達巴西巴拉州首府貝倫參加COP30會議，明確表示儘管華盛頓放棄氣候政策和綠色技術的努力，但加州仍將繼續成為氣候政策和綠色技術領域的值得信賴伙伴 ，晚間出席美國館展區對談，紐森再一次抨擊美國總統川普退出「巴黎氣候協定」與指責力挺石油的立場錯誤，並表示民主黨會毫不猶豫重新加入「巴黎氣候協定」。
紐森離開時接受聯合報記者訪問，肯定台灣在科技創新能力的實力，對美國及世界都有很大的幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言