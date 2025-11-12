紐森現身COP30美國館…盛讚台灣科技創新 抨擊川普挺化石燃料

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）美國未派高階代表出席，美國加州州長紐森今天傍晚到美國館和現場與會者互動。紐森再一次抨擊美國總統川普力挺石油的立場錯誤，會後接受媒體訪問時盛讚台灣的科技創新能力。

紐森今天抵達巴西巴拉州首府貝倫參加COP30會議，明確表示儘管華盛頓放棄氣候政策和綠色技術的努力，但加州仍將繼續成為氣候政策和綠色技術領域的值得信賴伙伴 ，晚間出席美國館展區對談，紐森再一次抨擊美國總統川普退出「巴黎氣候協定」與指責力挺石油的立場錯誤，並表示民主黨會毫不猶豫重新加入「巴黎氣候協定」。