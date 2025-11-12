快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣「永續女子天團」跨海參與氣候峰會 論壇提調適解方

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／巴西貝倫即時報導
台灣大學學生會永續組組長呂沐田演講，分享台灣應對極端高溫的調適策略。特派記者林奐成／攝影
台灣大學學生會永續組組長呂沐田演講，分享台灣應對極端高溫的調適策略。特派記者林奐成／攝影

正在巴西舉行的聯合國第30屆氣候峰會，強調應對暖化的「調適」行動，台灣民間團體也不缺席此議題。台灣綠能公益發展協會今早在峰會綠區的「世台聯合永續行動館」舉辦論壇，邀請來自台灣、印度和墨西哥講者交流，討論「極端高溫下的脆弱族群氣候調適解方」，以應對氣候變遷加劇、能源轉型與社會不平等交織的挑戰。

綠能公益發展協會帶領兩名「永續女子天團」青年練習生，前進氣候峰會綠區，該場次由台灣大學學生會永續組組長呂沐田演講，分享台灣應對極端高溫的調適策略，包括勞動部高氣溫作業防護資訊網等機制，以及協會推動「台灣淨零性別網絡」的性別回應公正轉型理念，及民眾參與扶助弱勢的「酷涼包」降溫小物。

呂沐田表示：「希望透過這次COP30與各國青年交流，將更多環境與資源議題帶回台灣，讓世界看見台灣的氣候行動，也讓台灣成為世界的台灣！」

印度青年倡議組織OMG創辦人辛德（Sourabh Sathya Sindhe）也介紹該國面對極端氣候的應對方案，包括在乾季時循環利用水資源灌溉農作物，以及雨季時將水導入快速滲透蓄水池等機制，呼應本次峰會的「調適」主題。

論壇聚焦「氣候脆弱族群」的高溫調適與韌性策略，包含在地社區、女性與青年觀點，透過跨領域對談，分享在地實踐案例，並透過降溫方法和酷涼地點的討論，探討如何在高溫調適中落實包容與參與。

印度青年倡議組織OMG創辦人辛德（Sourabh Sathya Sindhe）也介紹該國面對極端氣候的應對方案。特派記者林奐成／攝影
印度青年倡議組織OMG創辦人辛德（Sourabh Sathya Sindhe）也介紹該國面對極端氣候的應對方案。特派記者林奐成／攝影
台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍帶領青年前進氣候峰會。特派記者林奐成／攝影
台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍帶領青年前進氣候峰會。特派記者林奐成／攝影

高溫 青年 峰會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗

影／疑恐怖攻擊！印度自殺炸彈客身影曝 駕車在停車場待3小時

影／印度汽車爆炸增至10死！事前附近查獲近3噸炸藥 駭人現場畫面曝

COP30開幕 聯合國代表：沒有國家能承受氣候行動失敗的損失

相關新聞

台灣「永續女子天團」跨海參與氣候峰會 論壇提調適解方

正在巴西舉行的聯合國第30屆氣候峰會，強調應對暖化的「調適」行動，台灣民間團體也不缺席此議題。台灣綠能公益發展協會今早在...

高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

2025年全球都遭遇異常高溫，冷氣已經是各地居民生活不可或缺的必需品，但卻也成為加劇氣候變遷的推手，形成惡性循環。聯合國...

巴西COP30兩大創新 利弊尚待檢驗

第卅屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）在巴西雨林港口城市貝倫正式登場，基於亞馬遜雨林地域特殊性，東道主巴西今年在議程和倡...

台達連續18年參與COP 分享AI復育珊瑚減碳

第卅屆聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（ＣＯＰ30）正於巴西貝倫展開，台達基金會已連續第十八年參與，本屆首度以「AI f...

COP／雨林原住民：我們正在失去家園、食物

「我們的河流正在乾涸，魚類正在死亡，卻沒有任何人採取行動；我們用自己生命守護這片土地，那裡僅存一些保有生物多樣性的地區，...

川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗

儘管美國總統川普本人及其政府要員都不參加今年在巴西亞馬遜雨林城市貝倫舉行的聯合國氣候峰會，但今天會議第二天的焦點，仍將被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。