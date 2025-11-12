台灣「永續女子天團」跨海參與氣候峰會 論壇提調適解方

正在巴西舉行的聯合國第30屆氣候峰會，強調應對暖化的「調適」行動，台灣民間團體也不缺席此議題。台灣綠能公益發展協會今早在峰會綠區的「世台聯合永續行動館」舉辦論壇，邀請來自台灣、印度和墨西哥講者交流，討論「極端高溫下的脆弱族群氣候調適解方」，以應對氣候變遷加劇、能源轉型與社會不平等交織的挑戰。

綠能公益發展協會帶領兩名「永續女子天團」青年練習生，前進氣候峰會綠區，該場次由台灣大學學生會永續組組長呂沐田演講，分享台灣應對極端高溫的調適策略，包括勞動部高氣溫作業防護資訊網等機制，以及協會推動「台灣淨零性別網絡」的性別回應公正轉型理念，及民眾參與扶助弱勢的「酷涼包」降溫小物。

呂沐田表示：「希望透過這次COP30與各國青年交流，將更多環境與資源議題帶回台灣，讓世界看見台灣的氣候行動，也讓台灣成為世界的台灣！」

印度青年倡議組織OMG創辦人辛德（Sourabh Sathya Sindhe）也介紹該國面對極端氣候的應對方案，包括在乾季時循環利用水資源灌溉農作物，以及雨季時將水導入快速滲透蓄水池等機制，呼應本次峰會的「調適」主題。