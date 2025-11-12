雨林基金鬧雙包 不利推進

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）在巴西雨林港口城市貝倫登場，基於位於亞馬遜雨林的地域特殊性，東道主巴西今年在議程和倡議上有兩大「創新」，一是提出「熱帶雨林永續基金」（Tropical Forests Forever Fund，TFFF），二是針對議程採取非典型做法，將聚焦在履行已經訂定的協議，而非談判新承諾。然而兩項舉措都反映出COP舉辦以來的沈痾，成效有待觀察。

熱帶雨林永續基金是今年主辦國巴西提出的重大亮點，但路透報導，法國和非洲國家加彭另外發起了「貝倫呼籲保護剛果盆地森林」倡議，要在未來五年內籌集超過25億美元，以幫助保護世界第二大熱帶雨林，目前已知德國、挪威、比利時等國響應。

然而兩個同為保護雨林、都牽涉資金的計畫強碰，不只可能搶走巴西旗艦倡議的鋒頭，資源更可能分散，不利實質推進。

同性質資金背後更凸顯COP老問題「倡議很多，但金錢有限」。