快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

雨林基金鬧雙包 不利推進

經濟日報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫11日電

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）在巴西雨林港口城市貝倫登場，基於位於亞馬遜雨林的地域特殊性，東道主巴西今年在議程和倡議上有兩大「創新」，一是提出「熱帶雨林永續基金」（Tropical Forests Forever Fund，TFFF），二是針對議程採取非典型做法，將聚焦在履行已經訂定的協議，而非談判新承諾。然而兩項舉措都反映出COP舉辦以來的沈痾，成效有待觀察。

熱帶雨林永續基金是今年主辦國巴西提出的重大亮點，但路透報導，法國和非洲國家加彭另外發起了「貝倫呼籲保護剛果盆地森林」倡議，要在未來五年內籌集超過25億美元，以幫助保護世界第二大熱帶雨林，目前已知德國、挪威、比利時等國響應。

然而兩個同為保護雨林、都牽涉資金的計畫強碰，不只可能搶走巴西旗艦倡議的鋒頭，資源更可能分散，不利實質推進。

同性質資金背後更凸顯COP老問題「倡議很多，但金錢有限」。

巴西 亞馬遜 挪威
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

連續18年參與…台達電前進COP30 主打用AI科技減碳

川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗

COP30開幕 聯合國代表：沒有國家能承受氣候行動失敗的損失

COP30開幕！各國代表入場 展開氣候變化公約的談判

相關新聞

雨林原住民：我們正在失去家園、食物

「我們的河流正在乾涸，魚類正在死亡，卻沒有任何人採取行動；我們用自己生命守護這片土地，那裡僅存一些保有生物多樣性的地區，...

紐森現身COP30美國館…盛讚台灣科技創新 抨擊川普挺化石燃料

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）美國未派高階代表出席，美國加州州長紐森今天傍晚到美國館和現場與會者...

高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

2025年全球都遭遇異常高溫，冷氣已經是各地居民生活不可或缺的必需品，但卻也成為加劇氣候變遷的推手，形成惡性循環。聯合國...

2000萬學童因高溫失學 巴西環境部長：終結化石燃料和雨林砍伐

「在巴西，有2000萬學童的學校沒有冷氣，因為極端高溫，他們甚至面臨失學困境」。巴西環境部長席瓦（Marina Silv...

台灣「永續女子天團」跨海參與氣候峰會 論壇提調適解方

正在巴西舉行的聯合國第30屆氣候峰會，強調應對暖化的「調適」行動，台灣民間團體也不缺席此議題。台灣綠能公益發展協會今早在...

美國等主要汙染來源國領袖缺席 COP30 登場力保氣候合作

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）10日在巴西雨林港口城市貝倫市揭幕，「熱帶雨林永續基金」是今年主辦國巴西提出的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。