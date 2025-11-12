快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

COP30 登場 台達 AI for Green 秀解方

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達前進COP30，今年以「AI for Green」概念切入生物多樣性和綠建築應用，圖為台達基金會副董事長郭珊珊（右）、執行長張楊乾。台達電／提供
台達前進COP30，今年以「AI for Green」概念切入生物多樣性和綠建築應用，圖為台達基金會副董事長郭珊珊（右）、執行長張楊乾。台達電／提供

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）正在巴西舉行，台達（1309）連續第18年參與。台達基金會副董事長郭珊珊昨（11）日表示，今年台達以「AI for Green」概念切入生物多樣性和綠建築應用，在周邊主題論壇聚焦AI賦能珊瑚復育和綠建築推廣，展現以科技創新實踐自然解方。

郭珊珊表示，台達積極將珊瑚復育等永續行動推向國際，也因此讓知名生態權威珍古德（Jane Goodall）看見台灣有家企業以創新科技方式協助珊瑚復育行動，去年台達基金會與新加坡國家公園合作，成為首批響應新加坡十年10萬株珊瑚復育倡議的企業，珍古德也親自到場見證。

今年COP30盛會吸引逾6萬人與會，全球共計190多個國家派員參與。郭珊珊表示，今年台達以「AI for Green」串聯自然與氣候行動，運用AI加速珊瑚辨識與生物多樣性的資料庫建構，推進關鍵物種保種。

在建築減碳方面，結合自身開發的LEED AI教學助理，協助產業專家快速掌握新標準中重視的減碳與生物多樣性指標，這是華文圈首度運用AI在綠建築教育的案例，加速綠建築普及。

AI 珊瑚
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

連續18年參與…台達電前進COP30 主打用AI科技減碳

玉山金奪永續領袖獎

台壽倡議永續 力挺生物多樣性

氣候峰會10日登場 高碳排國減碳支出壓力大

相關新聞

雨林原住民：我們正在失去家園、食物

「我們的河流正在乾涸，魚類正在死亡，卻沒有任何人採取行動；我們用自己生命守護這片土地，那裡僅存一些保有生物多樣性的地區，...

紐森現身COP30美國館…盛讚台灣科技創新 抨擊川普挺化石燃料

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）美國未派高階代表出席，美國加州州長紐森今天傍晚到美國館和現場與會者...

高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

2025年全球都遭遇異常高溫，冷氣已經是各地居民生活不可或缺的必需品，但卻也成為加劇氣候變遷的推手，形成惡性循環。聯合國...

2000萬學童因高溫失學 巴西環境部長：終結化石燃料和雨林砍伐

「在巴西，有2000萬學童的學校沒有冷氣，因為極端高溫，他們甚至面臨失學困境」。巴西環境部長席瓦（Marina Silv...

台灣「永續女子天團」跨海參與氣候峰會 論壇提調適解方

正在巴西舉行的聯合國第30屆氣候峰會，強調應對暖化的「調適」行動，台灣民間團體也不缺席此議題。台灣綠能公益發展協會今早在...

美國等主要汙染來源國領袖缺席 COP30 登場力保氣候合作

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）10日在巴西雨林港口城市貝倫市揭幕，「熱帶雨林永續基金」是今年主辦國巴西提出的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。