COP30 登場 台達 AI for Green 秀解方

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）正在巴西舉行，台達（1309）連續第18年參與。台達基金會副董事長郭珊珊昨（11）日表示，今年台達以「AI for Green」概念切入生物多樣性和綠建築應用，在周邊主題論壇聚焦AI賦能珊瑚復育和綠建築推廣，展現以科技創新實踐自然解方。

郭珊珊表示，台達積極將珊瑚復育等永續行動推向國際，也因此讓知名生態權威珍古德（Jane Goodall）看見台灣有家企業以創新科技方式協助珊瑚復育行動，去年台達基金會與新加坡國家公園合作，成為首批響應新加坡十年10萬株珊瑚復育倡議的企業，珍古德也親自到場見證。

今年COP30盛會吸引逾6萬人與會，全球共計190多個國家派員參與。郭珊珊表示，今年台達以「AI for Green」串聯自然與氣候行動，運用AI加速珊瑚辨識與生物多樣性的資料庫建構，推進關鍵物種保種。

在建築減碳方面，結合自身開發的LEED AI教學助理，協助產業專家快速掌握新標準中重視的減碳與生物多樣性指標，這是華文圈首度運用AI在綠建築教育的案例，加速綠建築普及。