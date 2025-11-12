美國等主要汙染來源國領袖缺席 COP30 登場力保氣候合作

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）10日在巴西雨林港口城市貝倫市揭幕，「熱帶雨林永續基金」是今年主辦國巴西提出的重點，與會者除將感受當地亞馬遜雨林潮濕厚重空氣，還面臨如何讓全球氣候合作不至於分崩離析的艱鉅挑戰。

危險氣候變遷的證據從未如此明顯：過去十年是有紀錄以來最熱的一段時期，颶風、熱浪與野火等極端現象也不斷加劇。今年的氣候大會也因全球主要汙染來源國領袖缺席而蒙上陰影，其中包含世界最大經濟體暨第二大溫室氣體排放國美國，今年將首次缺席COP。該國總統川普曾將氣候科學斥為「騙局」。

貝倫當地飯店房間嚴重短缺，但巴西總統魯拉仍堅持在此舉行COP30，目的是要讓各界代表親臨亞馬遜雨林，來見識氣候問題。魯拉今年8月曾表示：「在富裕國家舉辦COP會更容易，但我們希望人們見到森林、我們的河川及我們當地居民的真實情況。」

本屆大會重點之一，是各國需在今年提交新一輪、更具雄心的自主貢獻目標，另外還將致力於推動戰略轉型、推進實現氣候融資目標，採取新措施支持適應氣候變化，並且加快實現公正轉型。

魯拉在開幕式上呼籲各國兌現氣候承諾、加快氣候行動，並推動以人為本的氣候議程。

回顧1995年首場氣候會議迄今，全球溫室氣體排放激增34%，升幅雖然低於過去30年的64%，但科學家說，此種增速與氣候穩定無法並存。聯合國環境署報告指出，去年全球碳排年增2.3%，四分之三出自富裕的20國集團（G20），其中前六大汙染經濟體，只有歐盟減少碳排。

2015年巴黎氣候協定的目標，是將全球升溫幅度控制在較工業化前水準，高出攝氏1.5度內。但氣候研究暨顧問集團世界資源研究所（WRI）10月報告表示，各國政府的2035年減排目標，不足以達成這個目標。

化石燃料是引發全球暖化的元凶，用量持續居高不下，一來是經濟成長推升相關需求，二來是人工智慧（AI）資料中心，也使能源需求飆升。