快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

美國等主要汙染來源國領袖缺席 COP30 登場力保氣候合作

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
聯合國環境規劃署昨天在COP30會議展館上發布全球降溫監測報告與如何對抗酷暑。記者潘俊宏／攝影
聯合國環境規劃署昨天在COP30會議展館上發布全球降溫監測報告與如何對抗酷暑。記者潘俊宏／攝影

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）10日在巴西雨林港口城市貝倫市揭幕，「熱帶雨林永續基金」是今年主辦國巴西提出的重點，與會者除將感受當地亞馬遜雨林潮濕厚重空氣，還面臨如何讓全球氣候合作不至於分崩離析的艱鉅挑戰。

危險氣候變遷的證據從未如此明顯：過去十年是有紀錄以來最熱的一段時期，颶風、熱浪與野火等極端現象也不斷加劇。今年的氣候大會也因全球主要汙染來源國領袖缺席而蒙上陰影，其中包含世界最大經濟體暨第二大溫室氣體排放國美國，今年將首次缺席COP。該國總統川普曾將氣候科學斥為「騙局」。

貝倫當地飯店房間嚴重短缺，但巴西總統魯拉仍堅持在此舉行COP30，目的是要讓各界代表親臨亞馬遜雨林，來見識氣候問題。魯拉今年8月曾表示：「在富裕國家舉辦COP會更容易，但我們希望人們見到森林、我們的河川及我們當地居民的真實情況。」

本屆大會重點之一，是各國需在今年提交新一輪、更具雄心的自主貢獻目標，另外還將致力於推動戰略轉型、推進實現氣候融資目標，採取新措施支持適應氣候變化，並且加快實現公正轉型。

魯拉在開幕式上呼籲各國兌現氣候承諾、加快氣候行動，並推動以人為本的氣候議程。

回顧1995年首場氣候會議迄今，全球溫室氣體排放激增34%，升幅雖然低於過去30年的64%，但科學家說，此種增速與氣候穩定無法並存。聯合國環境署報告指出，去年全球碳排年增2.3%，四分之三出自富裕的20國集團（G20），其中前六大汙染經濟體，只有歐盟減少碳排。  

2015年巴黎氣候協定的目標，是將全球升溫幅度控制在較工業化前水準，高出攝氏1.5度內。但氣候研究暨顧問集團世界資源研究所（WRI）10月報告表示，各國政府的2035年減排目標，不足以達成這個目標。  

化石燃料是引發全球暖化的元凶，用量持續居高不下，一來是經濟成長推升相關需求，二來是人工智慧（AI）資料中心，也使能源需求飆升。

延伸閱讀

亞馬遜 巴西 氣候變遷
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

連續18年參與…台達電前進COP30 主打用AI科技減碳

川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗

COP30開幕 聯合國代表：沒有國家能承受氣候行動失敗的損失

氣候峰會10日登場 高碳排國減碳支出壓力大

相關新聞

雨林原住民：我們正在失去家園、食物

「我們的河流正在乾涸，魚類正在死亡，卻沒有任何人採取行動；我們用自己生命守護這片土地，那裡僅存一些保有生物多樣性的地區，...

紐森現身COP30美國館…盛讚台灣科技創新 抨擊川普挺化石燃料

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）美國未派高階代表出席，美國加州州長紐森今天傍晚到美國館和現場與會者...

高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

2025年全球都遭遇異常高溫，冷氣已經是各地居民生活不可或缺的必需品，但卻也成為加劇氣候變遷的推手，形成惡性循環。聯合國...

2000萬學童因高溫失學 巴西環境部長：終結化石燃料和雨林砍伐

「在巴西，有2000萬學童的學校沒有冷氣，因為極端高溫，他們甚至面臨失學困境」。巴西環境部長席瓦（Marina Silv...

台灣「永續女子天團」跨海參與氣候峰會 論壇提調適解方

正在巴西舉行的聯合國第30屆氣候峰會，強調應對暖化的「調適」行動，台灣民間團體也不缺席此議題。台灣綠能公益發展協會今早在...

美國等主要汙染來源國領袖缺席 COP30 登場力保氣候合作

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）10日在巴西雨林港口城市貝倫市揭幕，「熱帶雨林永續基金」是今年主辦國巴西提出的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。