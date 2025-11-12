快訊

台達連續18年參與COP 分享AI復育珊瑚減碳

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台達基金會副董事長郭珊珊（右）與台達基金會執行長張楊乾（左）昨宣布前進COP30，以 AI 技術推動節能、減碳與生態復育，展現企業邁向永續淨零的行動力。記者林俊良／攝影
台達基金會副董事長郭珊珊（右）與台達基金會執行長張楊乾（左）昨宣布前進COP30，以 AI 技術推動節能、減碳與生態復育，展現企業邁向永續淨零的行動力。記者林俊良／攝影

第卅屆聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（ＣＯＰ30）正於巴西貝倫展開，台達基金會已連續第十八年參與，本屆首度以「AI for Green」概念切入生物多樣性和綠建築的應用，將在十七日與十九日於談判區舉辦兩場主題論壇，聚焦ＡＩ賦能珊瑚復育和綠建築推廣，呈現台達創新實踐自然解方。

台達基金會作為「聯合國氣候變化綱要公約」與「生物多樣性公約」的正式觀察員，持續將最新的國際談判趨勢、減碳與調適知識帶回台灣，並以科技創新、教育推廣與國際合作為核心，攜手全球夥伴共同尋求減緩氣候變遷衝擊的具體解方。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，台達今年加入永續ＡＩ聯盟，並與Economist Impact合作發布「Greening intelligence：Charting the future of sustainable AI」報告，倡議Green AI概念，降低碳排，串聯自然與氣候行動，運用ＡＩ加速珊瑚辨識與生物多樣性的資料庫建構，推進關鍵物種保種。

建築減碳方面，郭珊珊指出，將結合自身開發的LEED AI教學助理，協助產業專家快速掌握新標準中重視的減碳與生物多樣性指標，為華文圈首次運用ＡＩ在綠建築教育的案例。

台達基金會執行長張楊乾今年再度帶領團隊參與氣候峰會。張楊乾表示，台達基金會今年又取得於官方談判區舉辦周邊會議資格，此場會議將與法國巴黎銀行、英國普利茅斯海洋實驗室、全球海洋觀測夥伴關係組織、國際珊瑚礁學會等國際知名組織代表同台，探討如何透過ＡＩ應用與跨界合作，落實海洋永續發展。

