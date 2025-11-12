快訊

巴西COP30兩大創新 利弊尚待檢驗

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫報導
COP30來自世界各國的參與者在現場觀看直播，UNFCCC執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）出席開幕式致詞。記者潘俊宏／攝影

第卅屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）在巴西雨林港口城市貝倫正式登場，基於亞馬遜雨林地域特殊性，東道主巴西今年在議程和倡議上有兩大「創新」，一為提出「熱帶雨林永續基金」，二是針對議程採取非典型作法，聚焦在履行已訂定的協議，而非談判新承諾。

「熱帶雨林永續基金」是今年主辦國巴西提出的重大亮點，但路透社報導，法國和非洲國家加彭另發起「貝倫呼籲保護剛果盆地森林」倡議，計畫未來五年內籌集超過廿五億美元，幫助保護世界第二大熱帶雨林，德國、挪威、比利時等國均已響應。

然而兩個同為保護雨林、牽涉資金的計畫強碰，不只搶走巴西旗艦倡議的風頭，資源更可能分散，不利實質推進。

同性質資金背後更凸顯了ＣＯＰ的老問題「倡議很多，但金錢有限」。中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良指出，依過去經驗，基金間常見排擠效應；清大永續學院院長范建得擔憂，熱帶雨林基金後續運用方式仍充滿未知，錢繳給當地政府後，如何追蹤、如何避免貪腐問題，都是後續挑戰。

今年議程不像往年大會以一項引人注目的決議或承諾作為結尾，而是寄望於透過推動「行動議程」，激勵各國和企業履行現有承諾。

該行動議程涵蓋能源、農業、金融等各面向，大會第一天就快速獲得通過，已無過去「議程之爭」。

各界分析，巴西這樣作法回應過去對ＣＯＰ淪為秀場和嘉年華的批評，希望不再無止盡作新承諾，而是聚焦在既有協議上討論如何落實。

此作法能否達到落實成效？是否讓議程發散難以聚焦？以及本屆大會關鍵的氣候資金、各國減碳目標NDC 3.0等爭議是否會再次被擱置？未來兩周內將面臨檢視。

