COP／雨林原住民：我們正在失去家園、食物

「我們的河流正在乾涸，魚類正在死亡，卻沒有任何人採取行動；我們用自己生命守護這片土地，那裡僅存一些保有生物多樣性的地區，正在與氣候變遷對抗。」巴西卅九歲原住民婦女馮賽卡，帶著三歲幼女參加氣候峰會，控訴家鄉深受暖化與盜伐之苦，生物多樣性豐富的森林正在消亡。

記者在聯合國第卅屆氣候峰會現場觀察，雨林議題掀起熱議，來自巴西與印尼等雨林國家的原住民積極參與峰會，盼找回失落的環境正義。

來自巴西南部森林的馮賽卡難過地說，「一棵棵神聖樹木遭到砍伐，一旦沒有了樹木，地球就沒有了森林。」

下一代如何面對炙熱地球？馮賽卡看著女兒說，新世代才是拯救世界的關鍵，所以自己支持孩子；他們需要為即將身處的地球做好準備，只有他們這一代才能改變。

印尼是僅次巴西、剛果，擁有全球第三大雨林面積的國家，來自印尼、身著婆羅洲原住民達雅克人傳統服飾的學生阿爾瑪斯表示，婆羅洲雨林許多樹木遭到非法砍伐，對叢林部落衝擊極大，「他們失去了家園，也失去了食物」，這對印尼甚至全世界都是大問題。

印尼環境部高級專家顧問潘巴吉歐接受本報採訪時直言，若無法保護熱帶雨林，印尼將因碳排超標遭受重創，全球也加劇暖化。巴西提出「熱帶雨林永續基金」，印尼也需參與；若基金順利推動，深入調查對雨林居民的衝擊、尋找解方將是重要運用。

採訪團隊探訪貝倫南邊的亞馬遜流域雨林，直擊豐富生態與三百年神木，在這片自給自足的豐饒之地，原住民的生活用品取自雨林，採植物汁液作為乳液，一些樹木草葉可提振精神及製藥，趨吉避凶。

八十三歲原住民拉迪種植巴西堅果及巴西莓，因暖化影響收成。記者潘俊宏／攝影

八十三歲原住民拉迪種植巴西堅果，以及有「超級食物」美名的巴西莓棕櫚樹，然而隨著全球暖化，拉迪等原住民的生計及雨林生物多樣性受衝擊。

亞馬遜有許多種棕櫚樹產出可食用的果實，其中之一就是巴西莓，但天氣愈來愈熱，雨量減少，乾季愈來愈長，影響了巴西莓和可可樹的產量。前年亞馬遜遭遇四十五年來最嚴重旱災，影響作物，主因包括氣候變遷和森林砍伐。