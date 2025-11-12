快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

COP／雨林原住民：我們正在失去家園、食物

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫報導
巴西卅九歲原住民婦女馮賽卡（左）帶著三歲幼女參與COP30會議，控訴家鄉深受暖化與盜伐之苦。記者潘俊宏／攝影
巴西卅九歲原住民婦女馮賽卡（左）帶著三歲幼女參與COP30會議，控訴家鄉深受暖化與盜伐之苦。記者潘俊宏／攝影

「我們的河流正在乾涸，魚類正在死亡，卻沒有任何人採取行動；我們用自己生命守護這片土地，那裡僅存一些保有生物多樣性的地區，正在與氣候變遷對抗。」巴西卅九歲原住民婦女馮賽卡，帶著三歲幼女參加氣候峰會，控訴家鄉深受暖化與盜伐之苦，生物多樣性豐富的森林正在消亡。

記者在聯合國第卅屆氣候峰會現場觀察，雨林議題掀起熱議，來自巴西與印尼等雨林國家的原住民積極參與峰會，盼找回失落的環境正義。

來自巴西南部森林的馮賽卡難過地說，「一棵棵神聖樹木遭到砍伐，一旦沒有了樹木，地球就沒有了森林。」

下一代如何面對炙熱地球？馮賽卡看著女兒說，新世代才是拯救世界的關鍵，所以自己支持孩子；他們需要為即將身處的地球做好準備，只有他們這一代才能改變。

印尼是僅次巴西、剛果，擁有全球第三大雨林面積的國家，來自印尼、身著婆羅洲原住民達雅克人傳統服飾的學生阿爾瑪斯表示，婆羅洲雨林許多樹木遭到非法砍伐，對叢林部落衝擊極大，「他們失去了家園，也失去了食物」，這對印尼甚至全世界都是大問題。

印尼環境部高級專家顧問潘巴吉歐接受本報採訪時直言，若無法保護熱帶雨林，印尼將因碳排超標遭受重創，全球也加劇暖化。巴西提出「熱帶雨林永續基金」，印尼也需參與；若基金順利推動，深入調查對雨林居民的衝擊、尋找解方將是重要運用。

採訪團隊探訪貝倫南邊的亞馬遜流域雨林，直擊豐富生態與三百年神木，在這片自給自足的豐饒之地，原住民的生活用品取自雨林，採植物汁液作為乳液，一些樹木草葉可提振精神及製藥，趨吉避凶。

八十三歲原住民拉迪種植巴西堅果及巴西莓，因暖化影響收成。記者潘俊宏／攝影
八十三歲原住民拉迪種植巴西堅果及巴西莓，因暖化影響收成。記者潘俊宏／攝影

八十三歲原住民拉迪種植巴西堅果，以及有「超級食物」美名的巴西莓棕櫚樹，然而隨著全球暖化，拉迪等原住民的生計及雨林生物多樣性受衝擊。

亞馬遜有許多種棕櫚樹產出可食用的果實，其中之一就是巴西莓，但天氣愈來愈熱，雨量減少，乾季愈來愈長，影響了巴西莓和可可樹的產量。前年亞馬遜遭遇四十五年來最嚴重旱災，影響作物，主因包括氣候變遷和森林砍伐。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

印尼追封已故前總統蘇哈托為「國家英雄」 人權團體怒轟

原民音樂閃耀台南！札哈木之星歌唱賽精彩落幕 黃偉哲盼發掘更多原民新星

彰化人口滑...原住民卻年年增 縣府今辦「原汁原味」體能競技活動

印尼雅加達清真寺爆炸案嫌犯曝！17歲少年手術中 目擊者談當下狀況

相關新聞

巴西COP30兩大創新 利弊尚待檢驗

第卅屆聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）在巴西雨林港口城市貝倫正式登場，基於亞馬遜雨林地域特殊性，東道主巴西今年在議程和倡...

台達連續18年參與COP 分享AI復育珊瑚減碳

第卅屆聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（ＣＯＰ30）正於巴西貝倫展開，台達基金會已連續第十八年參與，本屆首度以「AI f...

COP／雨林原住民：我們正在失去家園、食物

「我們的河流正在乾涸，魚類正在死亡，卻沒有任何人採取行動；我們用自己生命守護這片土地，那裡僅存一些保有生物多樣性的地區，...

川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗

儘管美國總統川普本人及其政府要員都不參加今年在巴西亞馬遜雨林城市貝倫舉行的聯合國氣候峰會，但今天會議第二天的焦點，仍將被...

紐時：中國綠能改寫格局 新興國家成減碳主角

COP30聯合國氣候峰會今在巴西登場。在美國缺席並杯葛氣候行動、歐洲苦於實現綠色抱負下，現撐起綠能大旗者是中國為首的新興...

COP30開幕 聯合國代表：沒有國家能承受氣候行動失敗的損失

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30屆締約方大會（COP30）於巴西時間10日上午（台灣時間10日晚間）於亞馬遜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。