川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗

川普缺席也不派代表 氣候峰會藍州州長撐美大旗

中央社／ 巴西貝倫11日綜合外電報導
儘管美國總統川普本人及其政府要員都不參加今年在巴西亞馬遜雨林城市貝倫舉行的聯合國氣候峰會，但今天會議第二天的焦點，仍將被美國人主導─加州與新墨西哥州的民主黨籍州長。

法新社報導，其中最受矚目的是那位上鏡的加州領袖─紐松（Gavin Newsom）。他所治理的加州是全球第4大經濟體，並積極塑造自己成為「反川普」先鋒，外界甚至傳出他有意角逐2028年總統大選。

昨天在聖保羅（Sao Paulo）舉行的梅肯研究院（Milken Institute）活動上，這位民主黨人語帶諷刺地流露出他一向以尖銳批評共和黨著稱的語調對聽眾說：「美國正一錯再錯。」「但在我的加州，不會這樣。」

紐松此行的行程包括與巴西巴拉州（Para）州長巴爾巴柳（Helder Barbalho）會面—該州首府正是本屆聯合國氣候峰會主辦城市貝倫（Belem）—以及與美國新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）會談。

川普在重返白宮後，將擴張化石燃料列為第二任期的核心政策，並於一月正式讓美國再次退出巴黎氣候協定

不過，氣候組織（Climate Group）政府與政策執行主任巴特爾（Champa Patel）指出，美國各州仍可依循前總統拜登（Joe Biden）政府所留下的氣候政策藍圖行動。

巴特爾告訴法新社：「各州擁有那份路線圖，他們仍能依循它，維持巴黎協定的精神。」

她並說：「最終，真正執行政策的是州級行動者，而真正的經濟活動也正在發生變化。」她舉例指出，即使是在共和黨主導的州，風能與太陽能也因市場力量而持續成長。

一般預料，紐松將在峰會上大力宣傳加州的綠能成就，包括該州規模達4.1兆美元的經濟現已2/3由潔淨能源驅動，以及該州致力減少溫室氣體排放的「限額與投資」計畫，這項計畫最近依法延長至2045年。

新墨西哥州州長葛里向則掌管一個主要的化石燃料生產州，但她仍推動再生能源的擴張，並致力減少油氣業的甲烷排放。

然而，外界仍對州級行動的極限存疑。川普領導的共和黨最近在眾議院推動通過一項法案，提前終止拜登任內設立的潔淨能源稅額減免政策，被視為對再生能源產業的嚴重打擊。

此外，儘管州與地區的氣候聯盟能在峰會上發揮政治影響力，但他們目前仍未被納入正式協議文本的起草過程。

美國 再生能源 川普 巴黎氣候協定 峰會 巴西
