龍捲風襲巴西釀750傷 調適成COP30開幕焦點
當巴西貝倫正熱鬧舉行聯合國氣候變遷大會，龍捲風也同時襲擊巴西南部巴拉納州，劇烈災害讓當地幾乎被夷為平地，造成至少六人死亡、七五○傷，還有千人流離失所。
一樣巴西兩樣情的衝突對比，加上全球近期極端氣候事件頻傳，讓應對氣候衝擊的調適議題，在會議甫開幕就成為今年ＣＯＰ30焦點，本屆ＣＯＰ主席拉戈開幕式致詞時強調，ＣＯＰ30是調適峰會，各國需要謙卑和實際的尋找解決方法。
帕拉州州長受訪也特別提到調適重要性。他表示，帕拉州是最大的巴西莓和可可產區，這兩項農產品對協調糧食生產、減少碳排放都相當重要，帕拉州正致力於擴大種植面積，以農業來幫助全球調適暖化。
長年參與大會的台北大學自然資源與環境管理研究所兼任教授李堅明指出，台灣四面環海，受到的氣候衝擊勢必更嚴峻。
