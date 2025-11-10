快訊

COP30開幕 喊話「集體協力」給解方

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／貝倫報導
巴西貝倫COP30會議昨天開幕，軍警維安人員在會議展館周邊維安，一輛裝甲車停放在出入口邊待命。記者潘俊宏／攝影
巴西貝倫COP30會議昨天開幕，軍警維安人員在會議展館周邊維安，一輛裝甲車停放在出入口邊待命。記者潘俊宏／攝影

在持槍軍人、裝甲車維安戒備下，聯合國氣候變化綱要公約第卅屆締約方大會（ＣＯＰ30）昨在巴西貝倫登場，本屆主席拉戈在開幕式致詞強調，本屆峰會需要透過「集體協力」來將決定付諸實行，峰會必須提供解方，將是一個「實踐和調適的峰會」。

拉戈表示，在對抗氣候變遷的過程中，聯合國多邊主義就是正確道路，十年前巴黎協定之後，已經減少了許多碳排放，但必須更努力來減少更多排放，「我們快成功了，但要做得更多。」

去年巴庫峰會通過「新集體量化目標」，承諾每年提供三千億美元氣候資金並訂出最高目標一點三兆美元；近日官方發布「巴庫－貝倫路徑圖」以整合現有工具以擴大資金規模。去年峰會主席巴巴耶夫在開幕式表示，希望已開發國家趕快補足資金缺口，二○三○年前將資金增至三倍。

開幕前，本報記者採訪貝倫所在的帕拉州州長巴赫巴硫，巴赫巴硫強調：「我們應動員全世界面對森林砍伐的緊急情況，必須得到更多國家支持，擴大行動募集更多資金。」

記者觀察，日前領導人峰會，美國、中國、印度等三大溫室氣體排放國的領袖缺席，導致氣氛冷清；去年協商的氣候資金亟待籌措來源，加上專家預測「脫離化石燃料」議題難以推進，現場瀰漫悲觀情緒。

