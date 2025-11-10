COP30開幕！各國代表入場 展開氣候變化公約的談判

COP30會議今天上午在巴西貝倫市開幕，開啟各國在會議上的談判磋商、最後締約，互相督促朝共同行動與目標邁進，以合作方式共同因應氣候變遷所帶來的挑戰。

COP30會議展館周邊軍警加強維安，來自各國的政府官員、民間企業、環保團體等NGO組織代表一早湧入會場。由於今年是《巴黎協定》達成十周年，加上美國總統川普上台後退出巴黎協定，全球地緣政治的變化與挑戰影響聯合國氣候變化公約的框架，數萬名來自各國的代表將共同商討溫室氣體減排、氣候融資、可再生能源及森林保護等關鍵議題。 COP30會議今天上午在巴西貝倫市開幕，來自各國政府官員、民間企業、環保團體等NGO組織代表一早排隊進入會場。記者潘俊宏／攝影