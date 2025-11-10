聽新聞
0:00 / 0:00
COP30開幕！各國代表入場 展開氣候變化公約的談判
COP30會議今天上午在巴西貝倫市開幕，開啟各國在會議上的談判磋商、最後締約，互相督促朝共同行動與目標邁進，以合作方式共同因應氣候變遷所帶來的挑戰。
COP30會議展館周邊軍警加強維安，來自各國的政府官員、民間企業、環保團體等NGO組織代表一早湧入會場。由於今年是《巴黎協定》達成十周年，加上美國總統川普上台後退出巴黎協定，全球地緣政治的變化與挑戰影響聯合國氣候變化公約的框架，數萬名來自各國的代表將共同商討溫室氣體減排、氣候融資、可再生能源及森林保護等關鍵議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言