韓擬訂2035年碳排 較2018年減少53%至61%

直屬於韓國總統的碳中和綠色成長委員會今天召開會議，通過至2035年的國家溫室氣體減排目標為「較2018年減少53%至61%」。

韓國碳中和綠色成長委員會今天在國務總理金民錫主持下舉行全體會議，通過「2035國家溫室氣體減排目標」（2035 NDC），內容與9日高層黨政協議會達成共識的目標53%至61%相同，11日還需經過國務會議審議，但基本已底定。

金民錫表示，這次目標是搜集專家、市民團體及國會等各方意見後決定，也是為了加速韓國減碳、增加產業競爭力的決定，政府將為此目標提供資金、技術開發、制度改善等支援，例如改善碳交易制度、提供企業優惠等。

對於此目標，部分業界人士認為「連48%都很難達成」，但韓聯社報導指出，減排目標下限的53%是以2050年達成碳中和為目標，每年減排相同比例的前提下算出的數字，若少於53%，可能會被認為違憲。

韓國憲法法院去年8月在碳中和基本法違憲案宣判時明確指出，國家在設定溫室氣體減排目標、計畫時，在氣候變化及溫室氣體排放限制的層面上，不得給予未來世代過重負擔。

若2035年要達成較2018年減排53%目標，當年度的純排放量必須在3億4890萬公噸以下，也就是必須比韓國去年碳排量6億5140萬公噸減少3億250萬公噸；在未來10年內，韓國必須減少的碳排量將要是過去6年的3倍。