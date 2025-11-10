快訊

COP30巴西亞馬遜雨林城市登場 多年來最艱困氣候談判

中央社／ 巴西貝倫10日綜合外電報導
COP30主辦城市貝倫是進入亞馬遜流域的門戶，而亞馬遜森林的減碳及生物多樣性對全球氣候至關重要。(記者潘俊宏／攝影)
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）今天將在巴西貝倫市揭幕，與會者除了將感受當地亞遜雨林潮濕厚重空氣，還面臨如何讓全球氣候合作不瓦解的艱鉅挑戰。

法新社報導，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）堅持在貝倫（Belem）舉行COP30，即使當地飯店房間嚴重短缺。他的目的是要讓各國談判代表、觀察員、企業及記者親臨亞馬遜（Amazon）雨林來見識氣候問題。

魯拉今年8月表示：「在富裕國家舉辦COP會更容易，但我們希望人們見到森林、我們的河川及我們當地居民的真實情況。」

由於亞馬遜雨林可吸收溫室氣體，因此在對抗全球暖化上扮演關鍵角色。但這片雨林本身也正受到許多問題打擊，例如毀林、非法採礦、汙染、毒品販運及對當地居民的各種人權侵害，尤其是對原住民。

儘管COP30的後勤進度仍落後，1名與聯合國（UN）關係密切的消息人士告訴法新社：「一切能否如期就緒仍是一大疑慮。」但真正的不確定性在於：接下來2週會議究竟能協商出什麼結果？

世界能否團結應對有關全球暖化最新的災難性預測？富裕國家與開發中國家如何避免撕破臉？遭到颶風或乾旱侵襲的國家所需援助資金該從何而來？例如最近的牙買加和菲律賓。

此外，關於魯拉預計13日在COP30領袖峰會上提出的化石燃料「路線圖」，又會有哪些後續？2023年在杜拜舉行的COP28雖同意開始逐步擺脫化石燃料，但此後石油業及產油國又已恢復勢力。

COP30巴西主席柯利亞多拉哥（Andre Aranha Correado Lago）昨天直言：「我們要如何努力？會有共識嗎？這是COP30的大謎題之一。」

世界最大經濟體暨第二大溫室氣體排放國美國今年將首次缺席COP。不過，美國總統川普（DonaldTrump）並非完全無視COP30，他昨天便發文譴責貝倫附近為築路而砍樹的「醜聞」。

